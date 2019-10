Machbarkeitsstudie schlägt Brunnen-Lösung für Prößdorfer See vor

Lucka

Ein in weiten Teilen sehr heißer Sommer, kaum Niederschlag, fast keine Wolken am Himmel: Die vergangenen Monate haben im Altenburger Land ihre Spuren hinterlassen. Und auch wenn sich derzeit die ersten Herbststürme über dem Kreis warm laufen und teils kräftigen Regen mit sich bringen – besonders den Gewässern der Region sieht man die Strapazen mitunter überdeutlich an.

Machbarkeitsstudie liegt vor

Das ist auch beim Prößdorfer See nicht anders, wie etwa die Fotos beweisen, die OVZ-Leser Thomas Hepprich jüngst an die Redaktion schickte. Mehr Land als kühles Nass ist da zu sehen, weite Teile des Naherholungs-Gewässers sind inzwischen verlandet. Ein Umstand, der bereits seit mehreren Jahren zu beobachten ist und nicht zuletzt den Verantwortlichen im Luckaer Rathaus Kopfzerbrechen bereitet. Im Frühsommer entschloss man sich daher in der Stadt in Absprache mit dem Landratsamt, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um zu prüfen, wie sich der See nicht nur retten, sondern womöglich künftig auch sicherer mit Wasser versorgen ließe (OVZ berichtete). Die Ergebnisse liegen inzwischen vor – und machen zumindest Hoffnung.

Brunnen mit Pumpe ist möglich

Eine Einleitung von Grundwasser in den See sei durchaus möglich, schreiben die Verantwortlichen des Leipziger Ingenieurbüros in ihrer Analyse, die der OVZ vorliegt. Dabei favorisieren die Fachleute die Errichtung eines Brunnens mit angeschlossener Pumpe, um das kühle Nass per Leitung zum See zu befördern. Eine solche Anlage könne bestenfalls auf einer Grünfläche am Ende der Kurzen Straße 5 – gegenüber dem Vereinshaus „Seerose“ – entstehen. Der Standort, der sich auf städtischem Grund befindet, biete sehr gute Bedingungen, da in unmittelbarer Nähe ein Trafohäuschen zur benötigten Stromversorgung existiere, schreiben die Autoren.

An manchen Stellen hat sich das Wasser schon extrem weit zurück gezogen. Quelle: Thomas Hepprich

Förderung und Betrieb sind witterungsabhängig

Nach derzeitigem Stand rechne man damit, ab etwa 47 Meter Tiefe auf einen Grundwasserleiter zu stoßen. Mit Inbetriebnahme des Brunnens seien 150 Liter pro Minute in den See zu pumpen. Um den gewünschten Wasserstand von 154,40 Metern über Normalhöhennull zu erreichen, müssen im Normalbetrieb dann 100 Liter pro Minute durch die Leitungen fließen. Ist der Stand erreicht, sind für dessen Aufrechterhaltung 35 Liter pro Minute nötig – abhängig von den jeweils vorherrschenden klimatischen Bedingungen.

So kann in besonders feuchten Perioden oder in den Wintermonaten womöglich auf den Brunnenbetrieb verzichtet werden, heißt es weiter. Umgekehrt dürfte die Förderrate in besonders heißen und trockenen Monaten deutlich höher liegen. Generell werde empfohlen, über das gesamte Jahr 30 Liter je Minute zuzuführen, um die Funktionsfähigkeit der Pumpe und die Wasserqualität zu gewährleisten. „Auf keinen Fall darf dabei die Jahressumme der zu beantragenden Genehmigungsmenge von 100 000 Kubikmetern überschritten werden“, gibt die Studie eine eindeutige Warnung heraus.

Projekt dürfte 60 000 Euro kosten

Für den Verlauf der Leitung zum See bieten die Fachleute zwei Varianten an. So sei etwa eine rund 130 Meter lange, vom Ingenieurbüro favorisierte Leitung bis zur Böschung am See ebenso denkbar, wie auch eine gut 250 Meter lange Trasse, die am Waldesrand gen Ufer führt. Für das gesamte Vorhaben, so die Schätzung der Fachleute, dürften voraussichtlich Kosten von rund 60 000 Euro anfallen.

Eine Zahl, die Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn nicht auf die leichte Schulter nimmt. „Um final darüber zu entscheiden, müssen wir den Haushalt für 2020 abwarten und auch auf die Rücklage schauen“, erklärt sie auf Nachfrage. Ohnehin kämen pro Jahr noch einmal gut 2000 Euro Betriebskosten obendrauf.

Nun hänge jedoch zunächst einmal alles davon ab, ob das Landratsamt die Einleitgenehmigung erteilt. Dazu sei nicht zuletzt die Qualität des Grundwassers entscheidend. Denn darüber sagt die Studie noch nichts aus. Backmann-Eichhorn kündigt daher an, noch einmal Rücksprache mit dem Hydrologischen Institut halten zu wollen.

Von Bastian Fischer