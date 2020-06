Macher des Altenburger Skatstadtmarathons ziehen positives Jokerthon-Fazit

Altenburg

Die Macher des Skatstadtmarathons haben ein positives Fazit ihrer Corona-Ersatzvariante gezogen. Wie der Verein mitteilte, nahmen exakt 2419 Aktive am Altenburger Jokerthon teil. Das heißt, sie liefen oder walkten zwischen dem 6. und dem 20. Juni mindestens 5,4, 13,3, 21,1 oder 42,195 Kilometer.

Zwei Drittel nehmen besondere Herausforderung an

„Nach meiner Schätzung haben circa zwei Drittel der Teilnehmer die besondere Herausforderung angenommen“, sagte Jens Hauser vom Organisationsteam, der mit seiner Frau zusammen maßgeblichen Anteil an der Entwicklung hatte. Damit meint er all jene, die neben ihrer angestammten Distanz zusätzlich den Marathon in Angriff nahmen. Denn Clou der virtuellen Veranstaltung war, dass man durch das Laufen mehrerer Strecken den langen Kanten schaffen konnte.

Wie viele der über 2400 Aktiven diese Herausforderung letztlich geschafft haben, lässt sich laut Hauser aber nicht nachvollziehen. Denn es gab technische Probleme mit der Lauf-App Racemap, weswegen unzählige handschriftliche Meldungen eingingen. „Insgesamt war das eine famose Sache“, sagte der 49-jährige Hauser, der den Jokerthon selbst zweimal absolvierte. „Mit einem solchen Rieseninteresse hätten wir nicht gerechnet.“ Schließlich sei das Ganze aus der Not heraus entstanden.

Begeisterung bis nach Peru

So sieht sie aus, die Medaille zum Altenburger Jokerthon 2020 Quelle: Skatstadtmarathon Altenburg

„Nicht die Teilnehmerzahl von 2419 allein stellt den Erfolg dar, sondern eher, trotz aller technischer Probleme, die Eigendynamik und die Begeisterung, die sich daraus entwickelt hat“, ergänzte Skatstadtmarathon-Sprecher Helmut Nitschke. „Wenn Starter, die sonst eher auf den 5,4 oder 13,3 km zu Hause sind, plötzlich den Jokerthon über 42,195 km finischen, kann man mit Fug und Recht behaupten: Der eigentliche Sinn der Veranstaltung wurde erreicht!“

Dazu passt, dass sogar in den USA, in Kanada, quer durch ganz Europa und in Peru Jokerthon gelaufen wurde. In dem Anden-Staat aufgrund der Corona-Einschränkungen sogar mit Mundschutz und auf kürzesten Distanzen zwischen Wohnung und Supermarkt. „Addiert man alle Laufleistungen zusammen, könnte eine volle Erdumrundung herausgekommen sein“, sagte der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Ulf Schnerrer.

KSB-Vereine steuern 640 Aktive bei

Der KSB darf sich zudem über die gewonnene Jokerthon-Wette freuen. Mit 640 Teilnehmern aus Mitgliedsvereinen knackte man die gewettete Zahl von 610 klar. Daran hatten der SV Lerchenberg mit 133 und der LSV Schmölln mit 48 Teilnehmern den größten Anteil. Aber auch der JFV Wintersdorf, der mit 25 Sportlern mehr als den halben Verein am Start hatte, zeigte Einsatz. Insgesamt nahmen Sportler aus 60 Vereinen und etwa 35 Sportarten – vom Leichtathleten bis zum Kampfsportler – teil.

Damit muss der Skatstadtmarathon das nächste Gerät für den Trimm-dich-Pfad im Altenburger Stadtwald sponsern. Zudem kommen dem Altenburger Verein „Kinder stärken“ nun mindestens 2419 Euro zugute.

