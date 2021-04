Mäder-Schüler überraschen Altenburger Pflegeheim-Bewohner mit Osterkörben

Altenburg

Das DRK-Pflegeheim „Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord hatte es bislang während der Corona-Pandemie nicht leicht. So hatte es Mitte Dezember 2020 insgesamt 112 Fälle zu beklagen, wie die LVZ berichtete. Grund genug für die Gemeinschaftsschule Erich Mäder in Altenburg, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims kürzlich eine ganz besondere österliche Freude zu machen.

Besuch war eine Überraschung

Die Idee für die Osteraktion kam von Ina Plöckner, der Sozialpädagogin der Mäder-Schule. Sie kümmerte sich auch um die Organisation des Projekts, für das sich auch sofort die beiden Klassenleiterinnen Aileen Stange der 2a und Katharina Scholler der 3b bereiterklärten. Am Ende waren aber doch alle Grundschulklassen daran beteiligt, Osterkörbe zu basteln, und einige fleißige Schülerinnen und Schüler schrieben zusätzlich sogar noch ein Gedicht.

Das Besondere an der Osteraktion war, dass die Seniorinnen und Senioren selbst nichts davon wussten. Aber nicht nur das: Kristina Naske, die Therapiechefin im Pflegeheim, berichtet davon, dass selbst ihre Einrichtung nicht komplett eingeweiht war. „Wir wussten auch noch nicht so richtig, was da kommt.“ Im Vorhinein habe es lediglich telefonischen Kontakt gegeben, um sich auf einen Tag und eine Uhrzeit zu verständigen.

Korbübergabe im Freien

Sozialpädagogin Plöckner brachte schließlich die fertigen Eierkörbe mit einem Transporter zum Wohnheim, während sich Aileen Stange und Katharina Scholler mit ihren Klassen zu Fuß auf den Weg dorthin machten. Die Schülerinnen und Schüler übergaben im Innenhof des Pflegeheims dann die Körbe und sagten ihre Gedichte auf. „Jedes Kind hat sich einen Bewohner rausgesucht und hat das Nest eins zu eins überreicht“, so Therapiechefin Naske.

Alle 129 Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner erhielten einen solchen Ostereierkorb, gefüllt etwa mit Schokoeiern und normalen Eiern. Quelle: Mario Jahn

Da nicht alle 129 Bewohnerinnen und Bewohner gleichzeitig anwesend sein konnten und durften, schauten auch viele von ihren Fenstern oder aus dem Speisesaal heraus zu. Die Osterkörbe für die Seniorinnen und Senioren, die im Hof nicht anwesend waren, wurden ebenfalls verteilt.

Freude im Wohnheim

Sowohl Naske als auch Stange berichteten übergreifend davon, dass die Aktion von den Heimbewohnerinnen und -bewohnern sehr gut aufgenommen wurde. „Die Leute haben auch zum Teil geklatscht und waren total erfreut und glücklich. Alle hatten ein Lächeln im Gesicht. Ich glaube, die Geste kam sehr gut an und die Überraschung ist geglückt“, resümiert Klassenleiterin Stange.

Von Tobias Wagner