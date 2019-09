Es ist kein Märchen, dass in Altenburg geforscht wird. Und das ist angesichts der langen Tradition in der Skatstadt samt ihrer Naturforschenden Gesellschaft höchst erfreulich. Gerade weil es in Altenburg keine Hochschule gibt. Da ist es auch nicht tragisch, wenn manche Forschungsthese nach Märchen klingt, findet unser Autor in seinem Kommentar.