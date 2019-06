Ehrenhain

Der große Obstgarten hinter Bauchs Hof im Nobitzer Ortsteil Ehrenhain hatte sich am Sonnabend in einen einzigen Abenteuerspielplatz verwandelt. An 13 Stationen von Kindergartenmitarbeiterin Ute May konnten schon die Kleinsten Geschicklichkeit und Motorik üben. Es galt, riesige Seifenschaumwürmer zu blasen, Tischtennisbälle von einem Wasserbecher zum nächsten zu pusten oder mit Zehen und Filzstift zu malen.

Butter zum selber machen

Zum 1. Kinderfest hatte der „Frauentreff“ Ehrenhain für kleine und große Gäste viel zu bieten und der schöne Vierseitenhof von Familie Bauch war der ideale Ort dafür. In der Backstube konnten die Kinder ihre eigene Pizza kreieren. Bernd Bauch hatte den alten Holzbackofen angeheizt, in dem ein Pizzablech nach dem anderen verschwand. Im Hof warteten die Landfrauen mit einer echten Rarität auf: Hier wurde in das Geheimnis des Butterherstellens eingeweiht. Wer wollte durfte kleine Gläser mit Sahne aus der Milchviehanlage Mockzig so lange schütteln, bis aus der Sahne Butter geworden war. Das Resultat konnte an Ort und Stelle verkostet werden. Währenddessen sorgten im Garten die „Holzwürmchen“ der Kindertagesstätte mit dem Regenbogentanz und später die Ehrenhainer Schalmeien für Zuschauerandrang.

Kuscheliges im Alpakagehege

Ebenfalls vertreten war der Alpakahof am Grainchen Altmörbitz. Er hatte drei Tiere zum Streicheln und Herumführen mitgebracht. Besonders beliebt unter den Kindern war giftgrüne Alpakaspucke in kleinen Flaschen und bei dem herrlichen Sommerwetter herrschte natürlich reger Andrang am Eisauto Gottwald aus Rositz.

Andrea Müller aus Ehrenhain verbrachte den Tag mit ihren sechs Enkeln auf Bauchs Hof – und war rundum zufrieden: „Ein sehr gelungenes Fest für Kinder, mit einfachen, wirkungsvollen Spielideen, die das Miteinander und die Kreativität fördern.“ Und ihr gefiel „die Möglichkeit unter Obstbäumen in der offenen Pferdekutsche ein Märchen genießen zu können.“ Dafür war Märchenerzählerin Eva Pommer zuständig. Das 1. Kinderfest ist dem Ehrenhainer „Frauentreff“ rundum gelungen und um 17 Uhr war keineswegs schon Schluss.

Von Dana Weber