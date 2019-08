Rositz

Auch die Mitglieder des Rositzer Heimatvereines stecken derzeit voll im Vorbereitungsstress. Denn vom 12. bis 15. September steht die 28. Auflage der beliebten Kirmes auf dem Programm, an deren Gestaltung die Heimatfreunde maßgeblich mitwirken.

Erntekrone wird jedes Jahr gesetzt

Ein beliebter Programmpunkt in all dem Treiben ist auch das Setzen der Erntekrone durch die Kameraden der örtlichen Feuerwehr. Damit die Krone – traditionell aus jeweils 13 Ährengarben von Hafer, Weizen, Gerste und Roggen gefertigt – jedes Jahr erneut etwas hermacht, kontrollieren die Frauen rund um Monika Bethge immer vorab das gute Stück, das seit 2007 zwischen den Festauflagen in einer Scheune eingelagert wurde.

Doch in diesem Jahr kam bei der ersten Kontrolle das große Erschrecken: Für unzählige Mäuse war das Korn der Ähren in den kargen Wintermonaten zu einer kaum erwarteten zusätzlichen Delikatesse geworden. „Als ich in die Scheune kam, huschte eine Maus schon vor mir weg. Und als wir dann die Abdeckung der Krone hochhoben, wimmelte es nur so von den aufgescheuchten Viechern“, erinnert sich Monika Bethge mit einem sichtlichen Schaudern.

Mäuse feierten Fressorgie

Der Appetit der Nager war unübersehbar riesig: „Das Gebinde, immerhin um die zwei Meter groß, war völlig zernagt und zerfleddert. Kurzum: Es ist einfach nicht noch mal zu verwenden“, rekapituliert Bethge. Aufklärung darüber, warum der Kirmesschmuck seit 2007 Jahr für Jahr relativ unbeschadet in der Scheune überwintern konnte, aber in diesem Jahr ausgerechnet nicht, gab es schnell: Die ganze Zeit war das Scheuneninnere das Jagdrevier der Hauskatze, die dank ihres Riesenhungers auf Mäuse deren Population klein hielt. Nur leider hat der Mäuseschreck vor einigen Monaten das Zeitliche gesegnet und die grauen Nager erlebten mangels natürlicher Feinde ihren Himmel auf Erden im Scheunenareal.

Ersatz wird nun gebunden

„Wir mussten nun aber schnell eine Lösung finden und haben uns mit dem Problem an die Gemeinde gewandt“, erzählt Sabine Türpisch, die sich mit Monika Bethge und Monika Schaly liebevoll um den Kirmesschmuck kümmert, weiter. Und in der Gemeindeverwaltung reagierte man prompt: In Schelditz fand die arg ramponierte Krone zwischenzeitlich Asyl in einem garantiert mäusefreien Lagerraum des örtlichen Bauhofs. Und zudem kümmerte man sich zeitnah um Material für den Ersatz der nicht mehr verwendbaren Krone.

„Da hat sich auch unser Bürgermeister Steffen Stange dahinter geklemmt und schnell von der Agrargenossenschaft Kriebitzsch sowie einem Biobauern aus Naundorf gespendete neue Garben aus Hafer, Weizen, Gerste und Roggen organisiert“, freut sich Monika Bethge. Zudem fand sich in Friedhelm Jahn aus Vollmershain auch ein Profi, der sich als Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei bereit erklärte, den Kranz mit einem Durchmesser von rund zwei Metern auf seinem Gestell neu zu binden. Am Dienstag – einen Monat vor der Rositzer Kirmes – holte der Gärtnermeister Kronengestell nebst Garben in Rositz ab, um den neuen Kirmesschmuck entstehen zu lassen.

Krone wird noch verziert

Aber auch in diesem Jahr übernehmen die drei Frauen vom Heimatverein vor dem Setzen dann die finale Schmückung, beispielsweise mit Blumen. „So, wie wir in früheren Jahren auch immer kleinere Reparaturen daran gemacht haben.“

Damit die neue Krone eines Tages nicht das gleiche Schicksal ereilt wie deren Vorgängerin, haben die Frauen auch schon eine Idee: Statt das Ährengebinde im Winter weiter gut erreichbar für möglicherweise anwesende hungrige Nager am Boden liegend zu lagern, könnte sie künftig auch an der Decke des Gebäudes hängen.

Von Jörg Wolf