Magie im Altenburger Schloss: Playmobilausstellung bekommt Zuwachs

Altenburg

Hexen, Zauberer und ein Phönix: In der Playmobil-Ausstellung im Schloss wird es ab Dienstag magisch. Bis vor kurzem stand dort noch der Weihnachtsmarkt im Entrée des Festsaals.

Da bereits winterliche Dioramen in der Ausstellung zu sehen sind, hatte sich Ausstellungsmacher Oliver Schaffer gedacht, dass ein märchenhaftes Thema gut in das Schloss hineinpasst. Quasi über Nacht musste Schaffer die Stadt aufbauen. Am Sonntagabend verschwand der Weihnachtsmarkt und einen Tag später tobte er sich bis in die Nacht hinein aus, damit am Dienstag das imposante neue Thema fertig ist.

Zum magischen Express gehört natürlich auch ein Bahnhof dazu. Quelle: Mario Jahn

Die mittelalterlichen Hexenhäuser stehen auf mehreren Ebenen, auch ein magischer Express findet Platz. „Von mir gibt es zurzeit zwei Ausstellungen, diese ist die größte“, erklärt Schaffer. Und die beliebten Figuren locken viele Besucher an: Von den 15 000 Besuchern waren in der bisherigen Ausstellungszeit manche zwei oder sogar drei Mal da. „Wenn manche mehrmals kommen, dann liegt das auch an meinem Aufbau. Das sehe ich als Kompliment an“, freut sich Schaffer. Und nicht nur Skatstädter besuchen die Ausstellung – Stichproben zeigen, dass die Gäste aus ganz Mitteldeutschland und darüber hinaus anreisen. nag

Von Nicole Grziwa