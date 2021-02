Kriebitzsch

Wer seit Mitte dieser Woche durch den Kriebitzscher Ortskern läuft, dem dürfte es aufgefallen sein: Groß grüßt dort ein Banner von der Fassade des ehemaligen Konsums. „Hast Du mal’n Euro?“ wird darauf recht unverblümt gefragt.

Die Frage wird von Maike Steuer gestellt, die mit einer ungewöhnlichen Idee an den Start geht: Sie möchte das in die Jahre gekommene Gebäude kaufen, soweit wie nötig sanieren und zum kreativen Dorfmittelpunkt umgestalten. Kostenpunkt: Knapp 100 000 Euro. Und auf genau so viele Unterstützer, die jeweils einen Euro spenden, hofft die zweifache Mutter nun.

Keine Selbstbereicherung

Dabei ist Steuer durchaus bewusst, dass ihr ambitionierter Aufruf von manchen skeptisch beäugt wird. Allerdings, stellt sie klar, verfolgt sie mit der Aktion nicht das Ziel, sich auf Kosten anderer ein Eigenheim zu finanzieren. Zwar plant sie auch, sich im ersten Stock des Gebäudes ein Heim zu schaffen. Gleichzeitig soll dem Konsum aber mit einem umfassenden Konzept weiteres Leben eingehaucht werden.

Kreativraum und Tante-Emma-Laden

So könnte im Erdgeschoss des Gebäudes eine Mischung aus Kreativraum und Tante-Emma-Laden entstehen, „für Leute, die sich ausprobieren möchten und Nahversorgungs-Konzepte neu denken wollen“, wie sie sagt. Entsprechende Projekte gebe es bereits andernorts in der Republik. Vom Unverpackt-Laden bis zu einem genossenschaftlich betriebenen Hybridmodell aus Laden und Online-Supermarkt reicht die Palette der Möglichkeiten. Wichtig sei ihr dabei, die Dorfgemeinschaft stets einzubinden. „Es geht nicht darum, mit dem Laden reich zu werden. Er soll für alle da sein“, betont sie. Dabei helfen könne auch ein eigens gegründeter Kreativkonsum-Verein, über den etwa Fördermöglichkeiten leichter angezapft werden könnten.

Am Haus können Unterstützer ihre Ideen und Hilfeangebote im Briefkasten hinterlassen. Quelle: Mario Jahn

Im Obergeschoss sollen darüber hinaus Gäste beherbergt werden. Ein solches Angebot, findet sie, könne etwa für Großstädter attraktiv sein, die dann ein soziokulturelles Angebot vorfinden, mit dem diese auf dem vermeintlich platten Land mitunter gar nicht rechneten.

Ambitioniertes Finanzierungsziel

Bis Ende des Monats soll die Summe bestenfalls zusammengekommen sein. Ein ehrgeiziges Ziel: Derzeit stehen knapp 1400 Euro zu Buche. Entsprechend bemüht sich Steuer parallel auch um andere Finanzierungsmöglichkeiten, etwa per Kredit. Sollte der Traum platzen, erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück oder können ihren Beitrag für soziale Zwecke spenden.

„Manchmal muss man Dinge einfach versuchen“

Doch selbst wenn das Ziel übergroß erscheint, Steuers Motivation wird dadurch nicht geschmälert. „Sicher ist mein Ansatz auch ein Stück weit ein Experiment, gäbe es einfachere Wege. Aber ich habe so viele Leute getroffen, die sofort aufgeben, wenn sie auf Widerstände stoßen. Das wollte ich nicht. Und manchmal muss man Dinge einfach versuchen“, gibt sie sich kämpferisch.

Unterstützer können per PayPal an maike.steuer@googlemail.com oder sich postalisch an Maike Steuer wenden: Hauptstraße 11a, 04617 Kriebitzsch.

Von Bastian Fischer