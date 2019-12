„Malstrom“: Jazz und Rock im Altenburger Paul-Gustavus-Haus

Altenburg

Rockig, krachend und laut geht es am Sonnabend um 20 Uhr im Paul-Gustavus-Haus zu, wenn „Malstrom“ sich dort anstöpseln. Das Trio um den Schlagzeuger Jo Beyer weiß, wie man Jazz und Rock verbindet. Nach einem Line Up-Wechsel – Florian Walter ersetzte Salim Javid am Saxophon – tourt sich das Trio nun wieder mit voller Kraft quer durch das Land. Aber auch schon nach China und in andere weit entfernten Destinationen hat die Musik die drei Musiker bereits geführt.

Der Reiz des Risikos

Das Publikum erwartet an diesem Abend ein wirbelnder Sog, der in einem erloschenen unterirdischen Riesenvulkan verschwindet. Die Songs des Trios sind ein ewiges Wechselspiel zwischen dem Abstürzen in die unendliche Tiefe des Meeres und dem Reiz des Risikos, am Rande des Wirbels die Gefahr zu genießen. Sicherheit gibt es in jedem Fall nicht. Fische und anderes Meeresgetier meiden instinktiv die Nähe des Strudels, Menschen hingegen werden immer wieder Opfer ihrer nicht zu bezähmenden Neugier und wagen sich zu nahe heran. Die mit vielen wichtige Jazzpreisen – „Malstrom“ sind unter anderem Gewinner des europäischen Burghausener Jazzpreises 2015 – ausgestattete Band spielt eine perfekte Mischung aus Progressive Rock und krachendem Jazz.

Die Traumwelten der June Cocó

Damit steht ein absolutes Kontrastprogramm zum jüngsten Jazzklub-Konzert vor der Tür. Das kam nämlich deutlich reduzierter daher: Eine Frau am Klavier, eine absolut betörende Stimme und ganz viel Gefühl – June Cocó nahm die sehr zahlreich erschienenen Gäste im Paul-Gustavus-Haus mit auf eine Reise in ihre Traumwelt.

June Cocó verzauberte das Publikum beim Gastspiel im Paul-Gustavus-Haus. Quelle: Jens Paul Taubert

Umgeben von Vogelzwitschern und Wasserrauschen wurden die Zuhörer in eine zauberhafte Fabelwelt entführt. Alles war eingehüllt in ein präsentes, perfekt ausbalanciertes und umhüllendes Sound-Gewand. Das, was June Cocó in Altenburg bot, war weit mehr als gut gemachter Indie-Pop. Vielschichtig und komplex, schwebend und raumfüllend, fantastisch und tiefgründig – die Musik der jungen Frau aus Leipzig zog die meisten im Raum schon ab dem ersten Lied in ihren Bann, auch wenn sie bei genauerer Betrachtung gar nicht so einfach zu fassen ist. June Cocó erschuf ein fesselndes Soundkonstrukt aus Samples, geloopten Melodielinien und mehrfach übereinander gelegten Gesangslinien.

Lust auf neues Album

Dabei wirkte die Musik nie unnütz überladen. Alles hatte seinen Platz, jeder Ton seine Daseinsberechtigung. Genau ausbalanciert und in radiotauglichen drei Minuten auf den Punkt. Cocó reiste den ganzen Abend spielend leicht zwischen den manchmal sicher auch sehr fordernden Traumwelten in ihren Songs und ihren herzerfrischenden Ansagen hin und her und war dabei immer vollkonzentriert bei der Sache. Hier eine Linie auf dem Klavier, dort zwei Samples vom Samplepad und dann noch als Krönung des Ganzen diese beeindruckende stimmliche Präsenz. In Sachen Wandlungsfähigkeit in der Stimme war sie ganz nah an der großen Kate Bush oder wenn es um den spielend-leichten Wechsel zwischen den Extremen geht auf alle Fälle auch ebenbürtig mit Regina Spektor. Ein tolles Live-Erlebnis, das bei ganz vielen auch Lust gemacht hatte auf das neue Album der Wahl-Leipzigerin mit dem äußerst passenden Titel „Fantasies & Fine Lines“.

Von Thomas Trummer