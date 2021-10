Man geht dahin, wo es wehtut: An den Geldbeutel

Schmölln

War es die Impfkampagne von Bund und Ländern, die in dieser Woche mehr Impfwillige in die Impfstelle Schmölln trieb? Das zu glauben, wäre wohl naiv. „Es hilft kein hübsches Plakat dabei, Impfgegner zu überzeugen“, sagt auch Managerin Katharina Heppler. „Aber es hilft dann, wenn man da hin geht, wo es weh tut.“ Und das ist nun mal der Geldbeutel. Es ist traurig, dass der häufige Griff ins Portemonnaie die Menschen zu diesem Entschluss bringt und nicht der Wunsch, einen solidarischen Akt zu leisten und sich und andere zu schützen. Aber es hilft, die Impfquote zu steigern und somit den Horizont näher heranzurücken, an dem noch ein Stück mehr Normalität wartet.

Impfpflicht durch die Hintertür

Für diejenigen, die sich die Kosten für häufige Tests nicht leisten können, wird die Impfung alternativlos, wenn sie sich nicht komplett aus der Gesellschaft zurückziehen wollen. Diejenigen Politiker und Politikerinnen, die im vergangenen Jahr noch hoch und heilig versprochen haben, dass die Impfpflicht ausbleiben werde, werden dadurch vorgeführt. Denn die Impfpflicht durch die Hintertür besteht seit dem 11. Oktober – zumindest in einigen Bereichen. Das ändert dennoch nichts daran, dass es die Impfung ist, die eines der wichtigsten Werkzeuge darstellt, um weiteres Leid auf Intensivstationen zu verhindern.

Von Katharina Stork