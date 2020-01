Mandy Kasel kehrt heim nach Altenburg

Altenburg

Bist du wahnsinnig, bei deinem Job?! Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Bitte überleg‘ dir das nochmal in Ruhe. So verrückt kannst nur du sein. Bist du etwa krank? Mal ehrlich, das wirst du schwer bereuen.

Die Reaktionen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis waren alle gleich, sie reichten von Ungläubigkeit über Fassungslosigkeit bis hin zum blanken Entsetzen. Dabei hatte Mandy Kasel nicht etwa verkündet, auswandern oder fürderhin ein Einsiedlerdasein im Wald führen zu wollen. Nein, sie hatte lediglich entschieden, nach fast zwei Jahrzehnten in ihre Heimatstadt Altenburg zurückzukehren. Der damit einhergehende Verzicht auf die Fortsetzung ihrer Karriere in führenden deutschen und europäischen, ja weltweit agierenden Unternehmen schien vielen aber einfach zu groß. Doch sie hat es durchgezogen. Und so leitet Mandy Kasel seit Juni 2018 – erst gemeinsam mit ihrem Vater und nach dessen Ruhestand seit November 2019 allein – die Geschicke des 1. Aus- und Weiterbildungsverbundes Altenburg (AWA). Wie man hört, genauso erfolgreich, wie sie alle bisherigen beruflichen Herausforderungen meisterte. Und die waren nicht klein.

Mandy Kasel ist neue Geschäftsführerin vom AWA Altenburg. Hier prüft sie zusammen mit Mamalla Qerim und Kim Enge ein Werkstück. Quelle: Mario Jahn

Nach dem Abitur 1999 begann die gebürtige Skatstädterin eine Ausbildung zum Handelsassistenten beim Handelsriesen Karstadt in Nürnberg. „Es sollte unbedingt etwas sein, wozu man das Abi braucht. Aber ich wollte nicht studieren, sondern gleich auf eigenen Füßen stehen“, erinnert sie sich. Noch während der Ausbildung wurde sie parallel innerhalb von drei Jahren zur Führungskraft aufgebaut, beispielsweise mit Verantwortung für die Wäscheabteilung in Karlsruhe. Es sollte bei weitem nicht der einzige, ungewöhnliche Karrieresprung bleiben.

Schon bald meldete Galeria Kaufhof – damals noch Erz-Konkurrent von Karstadt – an der aufstrebenden Fachkraft Interesse an. Sie wechselte und es folgten Aufgaben in Ulm, Koblenz, Mülheim an der Ruhr und Mannheim – immer im Rang einer Abteilungsleiterin. Erfolgreiches Arbeiten spricht sich herum. Ein Headhunter warb sie zu S.Oliver ab, wo sie nach nur kurzer Einarbeitungszeit aus dem Nichts einen neuen Store in Gießen eröffnen sollte. Mandy Kasel bewältigte die Aufgabe so gut, dass ihr die Bekleidungsfirma in der Frankfurter Zeil, Deutschlands größter Einkaufsstraße, ein 1600 Quadratmeter großes Geschäft mit 70 Mitarbeitern übertrug. Da war sie 29.

Ihre Geschäftsreisen führten Mandy Kasel auch nach Paris. Nicht immer reichte die Zeit zum Sightseeing. Quelle: privat

Doch als eine neue Unternehmensführung kam, bei der die menschliche Seite verloren ging, die Mitarbeiter nicht mehr mitgenommen wurden, stieß ein Angebot von Calvin Klein bei Mandy Kasel auf offene Ohren. „Ich bin weder karrierebesessen noch geldgesteuert. Für mich muss einfach das Umfeld stimmen. Ich brauche Freiheit zum Arbeiten und wollte den Kontakt zur Basis, also Kollegen und Kunden, nicht verlieren.“ Das amerikanische Luxusmodehaus war der erste Schritt in eine Gebietsleitung mit Verantwortung für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz. Sie ist in jeden Shop gefahren, hat die Mitarbeiter trainiert, veränderte Organisation und Struktur. Nach nur sechs Monaten stand ein Umsatzplus von 30 Prozent auf der Habenseite.

Lacoste eröffnet 2017 ein neues Geschäft in Frankfurt. Die Vorfreude ist groß. Quelle: privat

Kein Wunder, dass schon nach einem Jahr erneut ein Headhunter ein Angebot unterbreitete, diesmal von Lacoste. „Doch so schnell wollte ich nicht schon wieder wechseln.“ Später nahm sie die Herausforderung doch an, die sie bis ins Management der international renommierten französischen Bekleidungsmarke führte. Ihr Verantwortungsbereich reichte nun bis nach Skandinavien. „Eine wahnsinnige Erfahrung, total spannend“, kommentiert Mandy Kasel ihre fünf Jahre bei Lacoste.

Es sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Doch bei einem Angebot einer Firma, bei der es gar nicht mehr um Fashion, sondern um Autos und Duty-Free-Shops ging und ihr Arbeitsgebiet Europa überschritten und bis nach Nordamerika und Australien geführt hätte, begann bei Mandy Kasel das große Überlegen. Sie hat eine Rechnung aufgemacht: eine 60-Stunden-Arbeitswoche die Regel, oftmals auch mehr, von 365 Tagen im Jahr durchschnittlich nur 60 zu Hause, in den ersten zehn Jahren neun Umzüge, in einem Jahr sogar drei auf einmal, alljährlich rund 70 000 Kilometer auf dem Tacho, von den Flugmeilen ganz zu schweigen.

Das Aufgabenfeld hat sich bei Lacoste erweitert – von München geht’s im April 2017 nach Stockholm. Quelle: privat

„Ich habe mich darüber nicht beschwert, ich wollte es ja so. Aber es war an der Zeit, etwas zu verändern. Also habe ich mich gefragt: ,Wie lange noch willst du für andere das Beste aus einer Firma herausholen, wenn du es auch für ein Familienunternehmen kannst?‘“ Zwar ist der Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg bekanntlich ein eingetragener Verein, doch nicht nur für Mandy ist er ohne ihren Vater Hans-Reiner Kasel undenkbar. „Der AWA ist auf eine einzigartige Weise gewachsen, ein Exot in der Landschaft, ein gesundes und erfolgreiches Unternehmen.“ Ihr Vater hat auf das Rückkehr-Angebot genauso perplex reagiert wie alle anderen, sich am Ende aber über alle Maßen gefreut. So bleibt tatsächlich in Familienhand, was er 25 Jahre mit Herzblut aufbaute.

Für seine Tochter hat sich die Welt nach eigenem Empfinden seither so sehr gar nicht verändert. „Bislang war ich in der Woche unterwegs und, wenn es denn klappte, am Wochenende zu Hause. Jetzt ist es umgekehrt.“ Denn irgendetwas ist immer los, die Liste ihrer Freizeitbeschäftigungen lang. An erster Stelle kommen Familie und Freunde, es folgen Urlaubsreisen, Golf, Tennis, Skifahren, Kochen und ganz besonders der BVB. Auch wenn ihre Eltern und etliche Bekannte inzwischen glühende RB-Leipzig-Fans sind, jubelt und leidet Mandy nach wie vor mit den Schwarz-Gelben. Eine Jahrzehnte alte (echte) Liebe, sagt die 39-Jährige, gibt man nicht einfach auf.

Teilt lieber Freud als Leid mit dem BVB. Hier jubelt sie beim Supercup 2019 über den Sieg gegen den FC Bayern. Quelle: privat

Gleiches gilt auch für ihre Freundschaften, die sie hütet und pflegt. So etwa mit jener Familie in Los Angeles, wo sie 1998 als Austauschschülerin acht Wochen lebte und der sie ihr fließendes Englisch verdankt, oder zu ihrem Jugendfreund Thomas Kupka. Nachdem sich ihre Wege Anfang der 1990er-Jahre in der Lateinformation von Schwarz-Gold Altenburg das erste Mal kreuzten, riss der Kontakt trotz gänzlich unterschiedlicher Biografien nie ab. „Dass Mandy jetzt angesichts einer solchen Laufbahn zurückkommt, ist einfach toll und unheimlich mutig“, zieht der Altenburger Internist und Rheumatologe seinen (Doktor-)Hut. Aber die Aufgabe im AWA passe zu ihr. „Sie packt an, kann gut mit Menschen umgehen, ist eine echte Kümmer-Natur. Außerdem hat man mit ihr immer Spaß.“

Und ihre eigene Familie, in Altenburg bestens bekannt als der „Kasel-Clan“, ist Mandy gar heilig. So hat sie während ihrer Abwesenheit – wohlwissend, dass dies eigentlich völlig unnormal ist – täglich (!) mit ihren Eltern telefoniert. „Ich wollte einfach teilhaben am Leben zu Hause.“

Das Fazit von Mandy Kasel nach 19 Jahren fernab der Heimat: „Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn junge Leute mal weggehen und Erfahrungen sammeln. Sie müssen nur wiederkommen.“

Von Ellen Paul