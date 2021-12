Mangelnde Unterstützung: Futura-Verein Altenburg droht das Aus

Altenburg/Schmölln

„Mehr geht nicht - sorry“, schreibt Ivy Bieber bei Facebook zur aktuellen Lage des Futura Vereins Altenburg. Die Stimmung unter den Mitstreitern des Integrationsbündnisses ist verständlicherweise im Keller. Ausgerechnet zwei Tage vor Weihnachten erreichte den gemeinnützigen Verein eine Hiobsbotschaft, die sein Weiterbestehen mit einem Schlag in Frage stellt.

Fördermittel um 25 Prozent gekürzt

Das Thüringer Verwaltungsamt, Fördermittelgeber des größten Projektes in Trägerschaft des Futura Vereines, plant, die Mittel für das Integrative Zentrum 2022 drastisch zu kürzen. Diese Nachricht stellt die gesamte Arbeit des Vereines in Frage. „Die ohnehin klammen Integrationsmittel vom Freistaat werden noch einmal um 25 Prozent reduziert“, erklärt Ivy Bieber, Koordinatorin bei Futura. Während in diesem Jahr 148 000 Euro zur Verfügung standen, fließen im kommenden Jahr möglicherweise nur noch 111 000 Euro. Und auch diese Zahl ist ungewiss, denn noch ist der Projektantrag Integratives Zentrum für 2022 nicht bewilligt.

Aus für Verein droht maximal im Oktober 2022

Fakt ist: Sollten keinerlei Landesmittel fließen, steht der Altenburger Futura-Verein vor dem sofortigen Aus. Wird der Projektantrag bewilligt, reichen die finanziellen Mittel nur, um eine stark abgespeckte Integrationsarbeit bis maximal Ende Oktober 2022 aufrecht zu halten. „Wir sind desillusioniert und fragen uns, ob unsere Arbeit überhaupt von der Politik gewollt ist. Ich fühle mich da gering geschätzt. Ich mache die Arbeit nicht für mich“, sagt Ivy Bieber. Auf der kürzlich anberaumten Krisensitzung suchte der Vereinsvorstand nach Wegen, um wenigstens einen Teil seiner Arbeit fortführen zu können. Man werde das Integrative Zentrum noch nicht aufgeben, lautet der Tenor. „Wir tragen es als Verein irgendwie selber“, meint Ivy Bieber.

Inhaltliche Abstriche durch weniger Mitarbeiter

Allerdings zwinge die aktuelle Situation neben inhaltlichen Abstrichen auch zu personellen Kürzungen. Von den vier hauptamtlichen Mitarbeitern müssen zwei gehen, darunter die dringend benötigte Sozialarbeiterin. „Wir arbeiten ab Januar mit Notbesetzung auf Risiko weiter, solange es finanziell geht. Ewig können wir das aber nicht selber tragen. Es wird ein Spagat in alle Richtungen“, weiß Bieber. Folglich müsse die Angebotsvielfalt sehr eingeschränkt werden.

Ohne Sozialarbeiterin entfallen ab Januar die regulären Öffnungszeiten in Altenburg und Schmölln. Problemanfragen sind nur noch telefonisch, schriftlich oder mit Termin möglich. Bisher fanden rund 200 Beratungen im Monat statt. Da Ivy Bieber neben ihrer Tätigkeit nun einen Teil der Sozialarbeit übernehmen muss, wird sich erst in der Praxis zeigen, was davon überhaupt umsetzbar ist.

Opferberatungen des Weißen Ringes jetzt beim Futura Verein möglich

Auch das sehr zeitintensive sozialarbeiterische Fallmanagement und das Frauencafé müssen gestrichen werden. Die Kurse in Selbstverteidigung für Mädchen und Frauen bestehen dagegen vorerst weiter. Auch Nachhilfeunterricht und Beratungen an Schulen und Kitas im Landkreis werden, soweit pandemiebedingt möglich, weiterhin angeboten. Neu ist die Nutzung des Integrativen Zentrums für Opferberatungen des Weißen Ringes. Eine entsprechende Qualifizierung hat Ivy Bieber kürzlich abgeschlossen.

Geflüchtete kommen meistens aus Syrien

Seit Ende 2018 kümmert sich der Futura Verein um die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Altenburger Land. Wie hoch ihre Gesamtzahl ist, weiß Ivy Bieber nicht zu sagen. Die Zahl der anerkannten Geflüchteten schätzt sie auf 1300 bis 1500 Personen. Die meisten der Flüchtlinge kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Hilfestellung gibt der Verein in allen erdenklichen Lebenslagen. Das reicht von Mieterschulungen, Unterstützung bei Wohnungssuche oder dem Pachten eines Kleingartens bis zu gemeinsamen Aktionen von Alteingesessenen und neuen Mitbewohnern. Die Angebote des Futura Vereins richten sich keineswegs nur an Ausländer, sondern sind explizit offen für jeden. Dazu gehört auch die integrative Theatergruppe.

Nur noch drei Millionen Euro für Integrationsarbeit in Thüringen geplant

Ob Futura Fördermittel für 2022 erhält, entscheidet sich frühestens im kommenden März. Die Gelder fließen dann erfahrungsgemäß erst im April. Grundsätzliche Voraussetzung für eine Zusage ist ein existierender Landeshaushalt 2022. Die Beschlussfassung durch den Landtag ist für Anfang Februar vorgesehen. Bleibt es bei der in Aussicht gestellten Fördermittelhöhe, dann fehlen 37 000 Euro, was das Aus für die Integrationsarbeit im Altenburger Land bedeuten würde.

Begründet werden die gekürzten Mittel mit geplanten Einsparungen im kommenden Landeshaushalt. Dort sind für Integrationsarbeit in ganz Thüringen nur noch drei statt fünf Millionen Euro vorgesehen. „Die politische Achtung unserer Arbeit ist nicht gerade hoch angesiedelt. Wir versuchen, uns da entgegenzustemmen, wo es geht“, so Ivy Bieber. Auf eine Zuwendung vom Landkreis wie zu Beginn dieses Jahres kann Futura nicht hoffen. „Die 24 000 Euro waren eine einmalige Sache.“

