Mann aus dem Altenburger Land soll seine Nichte missbraucht haben

Gera

Zwei Cousinen schworen sich vor Jahren, niemandem etwas zu erzählen. Mit der Anzeige der Mutter kam das gut behütete Geheimnis doch vor Gericht. Ein heute 46-Jähriger aus dem Altenburger Land muss sich seit Dienstag für den schweren sexuellen Missbrauch an einer der beiden Cousinen – seiner Nichte – verantworten.

Es ist ein kompliziertes und verworrenes Familienverhältnis, das sich am Dienstag vor dem Landgericht Gera ausbreitete. Als sie sieben Jahre alt war, soll die heute 33-jährige Frau von ihren Onkeln – damals 19 und 23 Jahre alt – sexuell missbraucht worden sein. Es sei so weit gegangen, dass die beiden Männer Gegenstände in ihren After schoben und später sogar Analverkehr im Zimmer des Älteren mit ihr betrieben.

„Ich dachte, das wäre normal“

Jetzt sitzt nur der Jüngere auf der Anklagebank, da sein älterer Halbbruder schon verstorben ist. Während die 33-Jährige von ihren Erlebnissen berichtete, wackelten ihre Füße unter dem Tisch hin und her. Dennoch erzählte sie mit einer klaren und gefassten Stimme. „Ich dachte, das wäre normal“, sagte sie. Ihre Antworten fielen knapper aus als die Aussage, die sie vor ungefähr zwei Jahren bei der Polizei abgab. Immer wieder sah sich Richter Harald Tscherner dazu gezwungen, Passagen aus ihrer umfangreicheren Aussage vorzulesen. Sie habe die schlimmen Erlebnisse verdrängt, sagte sie.

Nachdem sie von April bis November 1993 mindestens ein Mal pro Woche im Hause der Großeltern, wo auch die beiden Männer wohnten, sexuell missbraucht worden sei, habe ihre Mutter von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. Sie soll selbst von einem weiteren Bruder aus der Familie missbraucht worden sein, als sie 14 Jahre alt war. Durch die offene Aussprache der Mutter habe sich damals auch die Zunge der Geschädigten gelockert. Die Mutter erzählte am Dienstag stattdessen unter Tränen und entgegen der Aussage der Geschädigten, dass ihre Tochter es zunächst ihren Lehrern berichtet und diese dann ihr erzählt haben sollen.

Angeklagter weist Vorwürfe von sich

Der Angeklagte wies unterdessen die Vorwürfe von sich. „ Es tut mir leid, was ihr angetan wurde, aber ich habe die Tat nicht begangen“, sagte der 46-Jährige. Er soll selbst unter seinem Halbbruder gelitten haben. Weinend berichtete er, dass er als Siebenjähriger gefesselt worden sei und dazu gezwungen wurde, am Glied seines neunjährigen Bruders zu spielen. Als seine Familienmitglieder sprachen, sah er mit starrem Blick nach vorne und nahm eine gebückte und eingefallene Haltung an. Nur für wenige Momente schaute er ihnen ins Gesicht, entweder mitfühlend, bedrückt oder skeptisch.

Die Aussage der Geschädigten wird bei einem der nächsten Prozesstermine, ab dem 3. Februar, fortgeführt, da sie sich wegen eines familiären Notfalls nicht mehr konzentrieren konnte und daher ihre Vernehmung abgebrochen wurde.

„Ich will einfach nur vergessen und wieder leben“, sagte die Mutter, die wie ihre geschädigte Tochter und ihr angeklagter Bruder nichts mehr mit der Familie zu tun hat.

Von Nicole Grziwa