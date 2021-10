Mann bei Unfall auf A4 an Anschlussstelle Schmölln schwer verletzt

Schmölln

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Merseburg ist am Sonnabendnachmittag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden an der Anschlussstelle Schmölln verunglückt. Er hatte sich offenbar zu spät und spontan überlegt, an der Anschlussstelle abzufahren. Durch seine Vollbremsung geriet das Auto ins Schleudern und prallte mehrfach gegen die linke Betonmauer. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Er kam ins Krankenhaus Altenburg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, teilte die Autobahnpolizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden und beseitigen. Die Fahrbahn Richtung Dresden war kurze Zeit für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Von LVZ