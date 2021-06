Mann nach Durchsuchungen in Altenburg und Schmölln in Haft

Altenburg/Schmölln

Über 600 Gramm Marihuana, mehr als 20 Ecstasy-Tabletten, Bargeld und diverse Handels-Utensilien stellten Altenburger Polizeibeamte am vergangenen Freitag, dem 11. Juni, sicher. Die Drogen fanden die Beamten im Rahmen von zwei durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen in Altenburg und Schmölln.

Akribische Ermittlungen zu diversen Betäubungsmittelverstößen, vor allem zum Drogenhandel, führten zu der Razzia. In diesem Zusammenhang wurde vor Ort ein 30-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ, so dass der Festgenommene in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von LVZ