Altenburg

Wegen eines reichlich aufgebrachten Mannes mussten die Altenburger Beamten am Montag in die Platanenstraße ausrücken. Dort randalierte ein 32-Jähriger in seiner Wohnung und warf dabei auch verschiedene Gegenstände aus dem Fenster.

Als die Polizisten die Identität des Randalierers feststellen und eine Zwangseinweisung in die psychiatrische Klinik durchsetzen wollten, leistete der Mann erheblichen Widerstand und griff die Beamten an. Nachdem diese den 32-Jährigen wieder unter Kontrolle gebracht hatten, wurde er schließlich per Rettungsdienst in die Klinik gebracht, teilt die Polizei mit.

Von OVZ