Bereits am 3. Juni begann Maria Kalder ihren Dienst als Kantorin an der Silbermannorgel der Friedenskirche Ponitz und in den Kirchgemeinden Gößnitz und Ponitz sowie in den Kirchgemeinden der Pfarrbereiche Nobitz-Ehrenhain und Flemmingen/Langenleuba-Niederhain. Dazu kommen nun noch die Aufgaben einer Kreiskantorin im Kirchenkreis Altenburger Land.

In einem Festgottesdienst wird Kalder nun an diesem Sonntag, dem 11. August, um 14 Uhr in der St.-Annen-Kirche in Gößnitz als Kirchenkreiskantorin in ihr Amt eingeführt.

„Jubeln und schluchzen“

Kalder sieht gerade in der Kirchenmusik eine wichtige Ausdrucksform des Glaubens und auch der Verkündigung: „Musik ist für mich eine wunderbare Ausdrucksform, die eben nicht immer das Wort benötigt. Sie kann Dinge benennen und erfassen, wofür sich keine Worte finden lassen. Wenn einem für den Glauben die Worte fehlen, ist die Kirchenmusik genau an der richtigen Stelle. Ich darf jubeln und schluchzen und meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Das mit anderen teilen zu dürfen, Kinder und Erwachsene für die Musik und den Glauben zu begeistern, ohne viel Worte machen zu müssen – das macht den Reiz der Kirchenmusik für mich aus.“

Kalder war zuvor in Ohrduf tätig. In einem Bewerbungsverfahren aus drei Kandidaten wurde sie nun ausgewählt.

Von OVZ