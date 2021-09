Maria Kühl lässt Altenburg erblühen – am Sonntag wird sie 90

Altenburg

Maria Kühl zögert. Ein Gespräch sei kein Problem, sagt sie, aber vielleicht besser kein persönliches Treffen. Sie wohne jetzt im Pflegeheim und sei nicht immer vorzeigbar. Also verabreden wir uns für ein Telefonat am nächsten Tag – das mich vollkommen geplättet zurücklässt. Die Frau, die an diesem Sonntag 90 Jahre alt wird, ist bestens vorbereitet. Sie, die so gern redet und so viel zu erzählen weiß, bleibt bei den Fakten. Zeigt auf, was sie in den zurückliegenden fast zwei Jahrzehnten in Altenburg bewegt und verändert hat. Und das ist viel, sehr viel.

Sie wurde eine der engagiertesten Fürsprecherinnen für den Denkmalschutz. Kein Wunder, dass ihr gestern der nach Johann Georg Hellbrunn benannte Denkmalpreis der Stadt Altenburg 2021 verliehen wurde – erst zum zweiten Mal überhaupt nicht für ein konkretes Sanierungsobjekt, sondern fürs Lebenswerk. Dass der Tag des offenen Denkmals nun genau auf ihren 90. Geburtstag fällt, darf man als Fügung des Schicksals werten.

Das DDR-Regime sah sie als „unerwünschte Person“

Ein Schicksal, das es mit Maria Kühl nicht immer gut gemeint hat. 1931 als Tochter eines Stellmachers in der Skatstadt geboren, arbeitete sie nach ihrer Ausbildung zur Katechetin zunächst in Thüringen, zog später nach Mecklenburg und war im Reisedienst der Schülerarbeit tätig. 1961 wurde sie nach Problemen mit dem DDR-Regime als „unerwünschte Person“ ausgewiesen. Sie wagte in Hamburg einen Neuanfang und kehrte 2003 nach dem Tod ihres Mannes nach Altenburg zurück. Warum? Die Antwort ist so einfach wie typisch für Maria Kühl: „Weil ich ganz schlimmes Heimweh hatte. Ich war 51 Jahre weg.“ Sie fand eine kleine Wohnung im betreuten Wohnen des Evangelisch-Lutherischen Magdalenenstifts, ihrer Ausbildungsstätte.

Bei einem ersten Stadtbummel war sie erfreut und entsetzt zugleich, erzählt sie. Erfreut über all das, was sich seit der Wende positiv verändert hat. Entsetzt über das, was noch immer im desolaten Zustand war, beispielsweise der vollkommen mit Graffiti verunstaltete Brunnen vor dem Landestheater. „Maria, das kannst du ändern“, sagte sie sich. Und wenn sie sich etwas vornimmt, dann setzt sie es auch um. Auf einem Trödelmarkt verkaufte sie viele Dinge, die sie aus Hamburg mitgebracht hatte – ihr Mann war Bildhauer – und eigentlich nicht mehr brauchte. Mit dem Erlös wurde der Brunnen wieder auf Vordermann gebracht.

Ihr Freundeskreis zählt noch heute über 30 Mitglieder

Schnell war das nächste Projekt gefunden: „Unsere schönen Heisten in den zahlreichen Gassen von Altenburg müssen Blumen kriegen.“ Mit einem Freundeskreis, der mit den Jahren immer größer wurde und noch heute über 30 Mitglieder zählt, wurde das Vorhaben angepackt, selbst gebackener Kuchen verkauft und vom Erlös 70 Blumenkästen angeschafft. Die Gärtnereien Rentsch und Mahler überließen den notwendigen Blumenschmuck preiswert. Noch immer agieren Anwohner als Paten, hegen und pflegen die Kästen, trotz wiederkehrenden Vandalismus’.

Selbst gebackenen Kuchen für einen guten Zweck verkaufen – das hat Maria Kühl (Mitte) oft gemacht. Unterstützt wurde sie dabei von Mitgliedern ihres Freundeskreises. Quelle: Mario Jahn

Alle weiteren Projekte aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Belassen wir es also bei den wichtigsten und vielleicht auch spektakulärsten. 2007 tagte auf ihre Initiative der Deutsche Märchenkongress in Altenburg. Es wurde ein Fest. Zu mehreren Tagen des offenen Denkmals flanierten Menschen in historischen Kostümen wie zu Herzogs Zeiten durch Altenburg. Maria Kühl hatte das mit dem Theater möglich gemacht.

Sie gründete mit einer Gruppe von Denkmalschutz-Interessierten das Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Altenburger Land und war von Beginn an bis vor wenigen Jahren deren Vorsitzende. Unter deren Dach organisierte Maria Kühl 2015 und 2016 die ersten Thüringer Workcamps. Dabei haben Schüler und Asylsuchende gemeinsam drei Wochen an denkmalgeschützten Gebäuden in der Stadt und im Landkreis unter fachlicher Anleitung gearbeitet.

Maria Kühl holte 2007 nicht nur den Deutschen Märchenkongress nach Altenburg, sondern erzählt aus liebend gern selbst Märchen und Geschichten, etwa in der Türmerwohnung der Bartholomäikirche. Quelle: Mario Jahn

Mehrfach ist es ihr gelungen, Florian Sonnleitner, den Konzertmeister der Bayrischen Staatskapelle, zu Benefizkonzerten einzuladen. „Ihrer Beharrlichkeit und ganz besonders ihrem Verhandlungsgeschick ist es zu verdanken, dass der Eigentümer des Kulturdenkmals Wallstraße 29 sein Haus dem neu gegründeten Förderverein Zukunftswerkstatt Paul-Gustav-Haus überließ“, erinnert sich Johannes Schaefer, Vorsitzender des Stadtforums Altenburg, dessen Mitbegründerin Maria Kühl war. Hartnäckig kämpfte sie außerdem gegen den geplanten Abriss der Teichvorstadt 4 sowie der Moritzstraße 6.

In letzter Zeit ist es allerdings still geworden um die nimmermüde Seniorin. Ein schwerer Sturz bedingte eine Operation, die wiederum eine Reha, auf der sich Maria Kühl mit Corona ansteckte und schwer erkrankte. Ständige Schmerzen und Schlaflosigkeit begleiten sie seither. Der Umzug ins Pflegeheim wurde unausweichlich. „Das ist bitter“, sagt sie, „doch ich gebe nicht auf.“ Mit Telefon und PC hält sie Kontakt zur Außenwelt, vor allem zu ihrem wunderbaren Freundeskreis. „Es ist schön, wenn man solch einen Dank erfährt“, sagt sie mit Blick auf den Denkmalschutzpreis. Schließlich habe sie alles ehrenamtlich gemacht.

Von Ellen Paul