Mario Oehme prägt das Bogenschießen im Altenburger Land

Altenburg

Es herrscht reger Betrieb an diesem Montagmittag in der Sporthalle an der Altenburger Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Immer wieder klingt das sanfte Sirren von Sehnen durch den Raum, beständig gefolgt von einem gedämpften „Pflock!“, wenn wieder ein Pfeil sein Ziel am anderen Hallenende gefunden hat. Ruhig legt der nächste Jugendliche den Schaft auf die Sehne, zieht den Arm lang nach hinten, visiert konzentriert das Ziel an und lässt los – „Pflock!“

Etwas abseits sitzt Mario Oehme in seinem Rollstuhl und beobachtet entspannt die Übungen. Eingreifen muss er nicht großartig, seine Schützlinge – an diesem Tag sind es Schüler der Altenburger Regenbogen-Schule – verantworten ihr Training selbstständig.

Das Ziel in weiter Ferne und doch fest im Blick: Pascal ist einer von mehreren Schülern der Regenbogenschule, die wöchentlich unter Anleitung von Mario Oehme das Bogenschießen trainieren. Quelle: Mario Jahn

Von Anfang an dem Sport verfallen

Übungsstunden wie diese gibt Oehme viele. Der 55-Jährige ist regelmäßig im Altenburger Land und in ganz Thüringen, in Gera und Gotha, Altenburg und Meuselwitz unterwegs, unterweist Jugendliche ebenso im Bogenschießen wie Sportler der entsprechenden Sparten örtlicher Vereine, etwa beim FSV Meuselwitz.

Dass Oehme sein Herz ans Bogenschießen verloren hat, ist auf den ersten Blick nicht sonderlich verwunderlich, war der gebürtige Weimarer doch bereits in seiner Kindheit und Jugend voll und ganz dem Sport in allen Facetten verfallen. „Ich habe voltigiert, habe Springreiten betrieben, war Leichtathlet und Rettungsschwimmer“, sprudeln die einzelnen Betätigungen förmlich aus ihm heraus. „In meiner Zeit bei der Wismut habe ich auch mit dem Schießen angefangen, Pistole und Gewehr.“

Nicht nur das Schießen selbst steht im Fokus: Mario Oehme erläutert den Schülern beim Training auch die Funktionsweise der Bögen. Hier erklärt er, wie die Sehne korrekt aufgezogen wird. Quelle: Mario Jahn

Jäher Einschnitt

Der Job im Bergbau war es dann auch, der Mario Oehmes Leben eine jähe Wendung gab. „Im Februar 1989 bin ich unter Tage abgestürzt“, erinnert er sich. Der zwanzig Meter tiefe Fall hatte eine schwere Rückenmarksverletzung zur Folge. Ein Schicksal, das wohl so manchen Betroffenen endgültig von der sportlichen Betätigung fern gehalten hätte. Oehme hingegen ging den entgegengesetzten Weg: „Im Juli des selben Jahres war ich aus dem Krankenhaus raus – und habe direkt mit Rollstuhlsport angefangen, Leichtathletik und Kugelstoßen betrieben, auch Rollstuhlbasketball gespielt.“

Es ging aufwärts für Mario Oehme, zwei Jahre lang. Dann die nächste schlechte Nachricht: „1992 wurde eine Versteifung in meinem Rücken festgestellt“, beschreibt er die sicher frustrierende Situation. Den Weg nach vorne wies der Reha-Sport – Bogenschießen. Und die Kurve ging steil nach oben: „Bereits 1993 war ich in der Nationalmannschaft vertreten, 1994 nahm ich an meiner ersten Europameisterschaft teil.“

Krönung in Athen

Ab da ging es Schlag auf Schlag: „1995 kam Carl Zeiss Jena auf mich zu, ob ich nicht in ihrer Bundesligamannschaft mitschießen wolle. Das war schon ein geiles Gefühl“, grinst Oehme. Dass er direkt auf Leistungsniveau startete, war für ihn eher Vor- als Nachteil. „Du trainierst von Beginn an ganz anders, bist ganz anders motiviert.“ 1996 stand die erste Teilnahme an den Paralympics in Atlanta an, die Oehme direkt mit einer Goldmedaille im Teamwettbewerb krönte. Acht Jahre später, in Athen, stand er dann im Einzelwettbewerb ganz oben auf dem Treppchen. „Erst 2008 haben sie mich dann ganz schön durchgereicht“, blickt er verschmitzt lächelnd, ganz ohne Gram zurück – für Frust ist er viel zu sehr Sportsmann.

Prägender Moment: Bei den Paralympischen Spielen 2004 in Athen sicherte sich Oehme Gold im Einzelwettbewerb. Quelle: DPA

Bogenschütze durch und durch

Auch abseits der aktiven Wettkampfteilnahme ist Mario Oehmes Einfluss auf seinen Sport erkennbar: Das Regelwerk für Para-Bogenschießen, führt Oehme aus, hat er für Deutschland aus den internationalen Richtlinien angepasst. Seine Karriere hat er dabei gar nicht ausschließlich im Behindertensport verbracht. „Ich habe auch immer bei den Nichtbehinderten mitgeschossen. Es gibt viele, die sich bei normalen Wettkämpfen übergreifend miteinander messen“, weiß er zu berichten.

Sein Sport, sagt Oehme, biete alles, was man sich – nicht nur als Behinderter – wünschen könne. „ Bogenschießen ist ein Individualsport, man betreibt ihn alleine, ist dabei ganz bei sich, kann auch mal runterkommen.“ Daneben sei die Disziplin nicht nur für Rollstuhlfahrer enorm vorteilhaft: „Es ist eigentlich erweiterte Rückenschule und gut für jeden, der sitzende Tätigkeiten ausübt. Man stärkt die Muskeln, der Rücken wird gerade – ein optimaler Präventionssport.“ Und nicht zuletzt biete der Sport Raum zur individuellen Entfaltung: „Ich selbst habe mir vieles selbst beigebracht, mich etwa an der alten japanischen Technik orientiert.“

Große Pläne für die Zukunft

Für die Zukunft hat Mario Oehme große Pläne. So fiebert er bereits der gemischten Landesmeisterschaft Anfang Februar in Gera entgegen, plant außerdem, verstärkt Menschen mit geistiger Behinderung für seinen Sport zu begeistern. „Sportler mit diesem Handycap sind mitunter sogar die besseren Schützen, sie sind weniger abgelenkt, gehen viel fokussierter an ihre Aufgabe“, spricht er aus Erfahrung.

Und auch auf Vereinsebene ist einiges im Fluss. So entsteht derzeit eine Bogensportgemeinschaft Thüringen, die sich aus den Vorständen verschiedener Kleinvereine zusammen setzt. „ Gera, Meuselwitz, Altenburg und Gotha zählen bereits dazu, in Erfurt sind wir gerade im Aufbau“, schildert Oehme den Stand. Das setzt indes voraus, dass die jeweiligen Sportler auch passende Trainingsbedingungen vorfinden.

Hightech für den Sport: Die Wettkampfbögen sind echte Hochleistungsgeräte. Stabilisatoren sorgen dafür, dass der Schütze sich ganz aufs Zielen konzentrieren kann. Quelle: Mario Jahn

Alles, aber keine Langeweile

In Meuselwitz gestaltet sich das derzeit schwierig: Die von den Schützen des FSV avisierte Kulturhalle in Zipsendorf steht nicht als Trainingsort zur Verfügung. Ab diesem Jahr können die Sportler jedoch in einer Halle in Altenburg trainieren – zwar keine optimalen Bedingungen, da die Einrichtung nicht über die nötige Wettkampfdistanz verfügt, aber immerhin ein Schritt nach vorne, sagt Oehme.

Bei all dem, ist man sich am Ende des Gesprächs sicher, dürfte für Mario Oehme der Fokus auch in Zukunft wohl ausschließlich auf dem Bogenschießen liegen. Womit man jedoch nicht ganz richtig liegt: „Ich war letztens das erste Mal Bobfahren. Das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht“, grinst er. Langeweile dürfte da so schnell also nicht aufkommen.

Von Bastian Fischer