Die Debatte um die Ausgestaltung der Wochenmärkte im Altenburger Land kommt auch weiterhin nicht vollständig zur Ruhe. Warum, so die Frage, ist mancherorts – wie in Meuselwitz – weiterhin auch der Verkauf von Non-Food-Artikeln wie Bekleidung erlaubt, wenn andernorts im Kreis – etwa in Altenburg – lediglich Lebensmittel angeboten werden (die LVZ berichtete)?

Keine Nachjustierungen an der Verfügung

Klarheit bringt unter anderem ein Anruf beim Landratsamt. Dieses hatte in seiner derzeit gültigen Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie analog zu Landesregularien geregelt, dass sogenannte festgesetzte Wochenmärkte auch im neuerlichen Lockdown grundsätzlich weiter durchgeführt werden können. Darauf hatte man sich auch im Meuselwitzer Rathaus berufen. Wie genau diese am Ende jedoch im konkreten Fall ausgestaltet werden, sei Sache der jeweiligen Kommunen, so die Kreisverwaltung. Diese könnten auf Basis ihrer Satzungen den Verkauf bestimmter Waren erlauben – oder eben einschränken. Entsprechend plane man auf Seiten des Landratsamtes derzeit auch keine weiteren Nachjustierungen der Allgemeinverfügung.

Neumann : Mehrere Gründe für Angebotsverkleinerung

Noch deutlicher wird Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Wie berichtet ist der dortige Wochenmarkt derzeit rein auf den Verkauf von Lebensmitteln beschränkt – wie bereits im Frühjahr schon einmal. Eine Entscheidung, die laut dem Rathauschef aus mehreren Gründen getroffen wurde.

Gerade angesichts der derzeit hohen Inzidenzwerte und der damit einhergehenden hohen Infektionsgefahr sei eine Verkleinerung des Marktangebots sinnvoll, so Neumann. „So erreichen wir auch eine Entzerrung des Markts und verhindern Gedränge. Es sind weniger Besucher unterwegs und die Stände können weiter auseinander stehen.“ Zudem bilde man mit dem so eingedampften Markt auch das tatsächliche Lockdown-Geschehen ab: Schließlich, so der OB, seien auch im Einzelhandel praktisch nur noch jene Läden geöffnet, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Eine Sonderrolle, wie von manchen gesehen, nehme die Skatstadt damit nicht ein.

Stadt kann selbstständig entscheiden

Die im Meuselwitzer Fall vom dortigen Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer vorgebrachte Sorge, mit einem Ausschluss mancher Händler gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz zu verstoßen, teilt Neumann nicht. Ohnehin sei in der Gewerbeordnung festgelegt, dass auf Wochenmärkten wie jenem in Altenburg grundsätzlich erst einmal nur Lebensmittel und Gartenprodukte angeboten werden dürften. „Alles, was darüber hinaus geht, ist von der Stadt in der Marktsatzung geregelt – und kann entsprechend auch eingeschränkt werden“, erklärt er.

Die nächsten Märkte finden laut Stadtverwaltung am 23. Dezember und dann wieder am 13. Januar statt.

