Marode Mühle in Saara weicht Hochwasserschutz

Nobitz/ Saara

Eine wichtige Etappe im geplanten Hochwasserschutz für Saara ist endlich geschafft. Die Gemeinde Nobitz ist im Besitz der Drei-Ähren-Mühle. Sechs Jahre währte der langwierige Versuch, sich mit der Erbengemeinschaft auf einen Kauf des Objektes zu einigen. Im September dieses Jahres ersteigerte die Kommune nun das Grundstück für 1000 Euro.

Höhenunterschied beim Mühlgraben hindert Wasserabfluss

Seit mindestens zehn Jahren steht der Mühlenkomplex leer und verfällt zusehends. Während des Hochwassers 2013 kam es auch an der Saaraer Mühle zu Überschwemmungen. Die Wassermassen konnten über den Mühlgraben nicht schnell genug abfließen. „Es gibt einen Höhenunterschied vor und nach der Mühle“, erläuterte Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) auf Anfrage der OVZ. Seit dem Jahrhunderthochwasser steht die Sanierung des Grabens auf der Agenda der Kommune. Mit dem Grundstückskauf kann der Hochwasserschutz für Saara endlich vorangebracht werden.

Der marode Mühlenkomplex in unmittelbarer Nähe der Kirche hat das Saaraer Dorfzentrum die längste Zeit verschandelt. Quelle: Mario Jahn

Mehr Tiefe und Breite für Mühlgraben

Die Gemeinde plant, die Gebäude zeitnah abreißen zu lassen, um das Bett des Mühlgrabens im Sinne des Hochwasserschutzes erweitern zu können. „Der Graben hat nicht mehr genug Tiefe und Breite. Zudem ist der Wasserdurchfluss stellenweise durch herabgestürztes Baumaterial blockiert“, erklärte Hendrik Läbe. „Die Durchgängigkeit des Grabens muss dringend wieder hergestellt werden. Er wird so geöffnet und profiliert, dass die angenommenen Wassermassen bei einem Starkregen in Zukunft ungehindert abfließen können.“ In diesem Zuge wird auch die Mühlgrabenbrücke baulich angepasst.

Teilweise blockiert eingestürztes Baumaterial den Wasserdurchfluss im Mühlgraben. Quelle: Mario Jahn

Fast 100 Prozent Fördermittel

Für das Hochwasserschutzprojekt Saara stehen der Gemeinde Nobitz momentan eine Million Euro Fördermittel zur Verfügung. „Das wird aber mehr, denn die Kostenschätzung ist von 2015“, meinte das Gemeindeoberhaupt. Mittelgeber ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Gefördert werden nach Aussage der Kommune fast 100 Prozent der Baukosten. Bis Ende 2021 müssen die Maßnahmen abgeschlossen sein, dann läuft der Förderzeitraum ab.

Mühlgraben wird Ortslage entlasten

Die ersten Abrissunternehmen haben sich das Objekt in Saara bereits angesehen. Noch in diesem Jahr ist die Vergabe der Leistungen geplant. „Der sanierte Mühlgraben wird die Ortslage sehr entlasten“, ist sich Hendrik Läbe sicher. Zwar sei nicht vollständig auszuschließen, dass trotzdem Wasser übertreten könne, aber die Gefahr werde wesentlich verringert.

Von Dana Weber