Altenburg

Zum Stückpreis von 9,90 Euro hatte das von Uwe Melzer (CDU) geführte Landratsamt am 26. März 2020 exakt 4390 FFP2-Masken gekauft – von der österreichischen Firma „PSA GmbH. Company for Technology and Safety“. Dieser Deal zu einem unerhörten Wucherpreis blieb lange geheim. Genau ein Jahr später kam er erst ans Licht. Zunächst durch eine Antwort des Thüringer Gesundheitsministeriums, wonach das Altenburger Land 26 122 FFP2-Masken für den Landkreis und weitere 2320 Stück für Gemeinden gekauft habe, zu Preisen zwischen 1,00 und 9,90 Euro.

Der Rechtsanwalt Andreas Groß und der AfD-Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann, beide aus Sonneberg, erstatteten daraufhin Strafanzeige wegen des Verdachts der Haushaltsuntreue bei der Staatsanwaltschaft Erfurt. Anzeige wegen überteuerter Ankäufe wurde ebenso gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) sowie gegen die Landrätinnen der Kreise Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), und Kyffhäuserkreis, Antje Hochwind-Schneider (SPD) gestellt.

Kein Anhaltspunkte für Ermittlungsverfahren

Im Fall von Melzer hat die Anzeige keine Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Gera teilte nun mit, dass sie von einem Ermittlungsverfahren gegen den Landrat absieht. Ein solches könne nur eingeleitet werden, wenn dazu zureichende, tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Diese müssten es nach den kriminalistischen Erfahrungen als möglich erscheinen lassen, dass eine verfolgbare Straftat vorliegt, heißt es in der Begründung. Der angezeigte Sachverhalt beschreibe allerdings nicht den Anfangsverdacht einer Untreuehandlung.

Es sei allgemein bekannt, dass FFP2-Masken und auch anderes medizinisches Verbrauchsmaterial im zweiten Quartal 2020 aufgrund der Corona-Pandemie teilweise nur zu sehr überhöhten Preisen anzukaufen waren. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen mussten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Die Beschaffung solcher Masken auch zu Preisen von 9,90 Euro „begründet weder einen Missbrauch noch eine Verletzung der Pflicht zur fremdnützigen Vermögensbetreuung“, erklärte die Staatsanwaltschaft.

126 000 Euro Schaden errechnet

Robert Sesselmann (AfD) aus Sonneberg zeigte Landrat Uwe Melzer (CDU) wegen Untreue an. Quelle: AFD

Die Anzeigenerstatter hatten einen geschätzten Schaden für das Altenburger Land von 126 566,90 Euro errechnet. Dabei beriefen sie sich auf amtlich belegte weit preiswertere Ankäufe in Thüringer Behörden, wie beispielsweise durch die Staatskanzlei sowie in den fünf Ministerien für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt, Justiz und Finanzen. Diese hätten laut eigenen Angaben FFP2-Masken zum Preis zwischen 0,80 und 1,20 Euro je Stück bezogen – im gleichen Zeitraum wie die 9,90-Euro-Ankäufe. Mit diesen Preisen sahen Sesselmann und Groß auch die Begründung für einen überteuerten Ankauf widerlegt, wonach gerade in der ersten Welle wegen der Knappheit die Masken nicht anders als zu Wucherpreisen zu beschaffen waren.

Alle anderen Verfahren auch eingestellt

LVZ-Informationen zufolge münden auch die Anzeigen gegen Ramelow, Werner, Schmidt-Rose und Hochwind-Schneider aus den gleichen Gründen in keine Ermittlungsverfahren.

Landrat Melzer hatten den Ankauf für 9,90 Euro im Mai 2021 eingeräumt und dies mit einer Notsituation begründet. Im Landratsamt seien SOS-Meldungen von Rettungsdiensten und Pflegeeinrichtungen eingegangen, weil die vorhandene Schutzausrüstung nur noch wenige Tage reiche. Wegen des Zeitdrucks und der Notwendigkeit, Rettungskräfte, Helfer und medizinisches Personal vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, sei das Landratsamt froh gewesen, mit der österreichischen Firma endlich einen Anbieter gefunden zu haben.

Melzer wies ebenso den von Sesselmann und Groß erhobenen Vorwurf zurück, wonach die Ankäufe nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben wurden. Man habe sich stets und strikt an die gesetzlichen Vorgaben der Unterschwellenvergabeordnung gehalten, hieß es. Zu Beginn der Pandemie informierte das Thüringer Ministerium für Wirtschaft über die Möglichkeiten, dass in Notsituationen eine Vergabe auch ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen könne.

Von Jens Rosenkranz