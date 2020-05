Maskenpflicht für Kinder in Schulen nicht unbedingt nötig

Altenburg

Von sich aus wird das Landratsamt nicht an der umstrittenen Maskenpflicht für Grundschüler rütteln. Allerdings könnten Schulen neue Hygienekonzepte erstellen, die diese Pflicht nicht mehr beinhalten, sagte Amtsarzt Professor Stefan Dhein am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Landratsamt auf eine OVZ-Anfrage. Seine Behörde, das Gesundheitsamt, werde diese im Einzelfall prüfen und entscheiden, ob sie genehmigt werden. Als Kriterien dafür nannte Dhein das aktuelle Infektionsgeschehen sowie die örtlichen Gegebenheiten an den Schulen, wie genügend Platz auf Gängen, im Hort und auf dem Pausenhof, wonach das Abstandsgebot eingehalten werden kann und eine Maske daher nicht nötig ist.

Eltern gegen Masken für Grundschüler

Eltern und Lehrer hatten sich gegenüber der OVZ vehement gegen die Maskenpflicht für Sechs- bis Elfjährige ausgesprochen, weil die Kinder darunter leiden. Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rät davon ab.

Anzeige

Der Amtsarzt betonte allerdings, dass sich alle Schulen diese Regel selbst auferlegt hätten. Die Landesregierung sei nicht befugt, dies anzuordnen. Und seine Behörde habe die Vorgabe der Maskenpflicht nicht gemacht, versicherte Dhein.

Weitere LVZ+ Artikel

Neumann sieht keinen Spielraum für Schulen

Diese Argumentation teilt Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) nicht. Es gebe ganz klar eine Anweisung des Thüringer Bildungsministeriums an die Schulleiter, einen Hygieneplan aufzustellen und umzusetzen. Dieser enthalte eine Mund-Nasen-Maske. Dieser Weisung einer übergeordneten Behörde komme man nach, hatte Neumann auch dem Vater einer Grundschülerin schriftlich mitgeteilt. Der Altenburger hatte sowohl Landrat Uwe Melzer ( CDU) als auch Neumann aufgefordert, ihm die Rechtslage der Maskenpflicht an Schulen zu erläutern.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (r.) stellt das von Landrat Uwe Melzer (beide CDU) angeordnete und bis Ende Juni verlängerte Fiebermessen an Schulen erstmals öffentlich infrage. Quelle: Mario Jahn

Obwohl das Landratsamt eine andere Auffassung dazu vertritt, bleibe er bei seiner, sagte Neumann der OVZ. „Die Schulen haben keinen Spielraum in dieser Frage.“ Das sei für ihn mittlerweile unverständlich, weil Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mehr Eigenverantwortung anmahnt, aber seine Regeln Schulen und Kindergärten zwingen, die Hygienekonzepte bis nach den Ferien aufrechtzuerhalten. Diese aber machen die Rückkehr zu einem Regelbetrieb unmöglich, sagte der OB. Er habe Verständnis dafür, dass dies viele Eltern nicht mehr verstehen.

Kritisch äußerte sich Neumann auch zum Fiebermessen an Schulen. „Darauf könnten wir verzichten“, sagte er. Wenn es das Gesundheitsamt aber anweist, „muss es umgesetzt werden.“

Von Jens Rosenkranz