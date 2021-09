Massenandrang beim Tag des offenen Denkmals in Altenburg

Altenburg

Die Menschentraube wächst quasi minütlich. Am Ende dürften es mindestens 60 Interessenten sein, die sich um 11 Uhr am Marstall eingefunden haben, um sich diese Chance nicht entgehen zu lassen: Zum Tag des offenen Denkmals sowohl einen Blick in den sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Gebäudes zu werfen und zugleich zum ersten Mal Näheres über die künftige Nutzung zu erfahren. Für Informationen aus erster Hand scheint kaum einer prädestinierter als der Direktor des Lindenau-Museums, Roland Krischke. Schließlich wird der historische Komplexes nach Sanierung und Umbau in Gänze von Thüringens wichtigstem Kunstmuseum in Beschlag genommen.

Es wird noch einige Jahre dauern, bis in den ehemaligen Stallungen des Marstalls Kunstwerke ihren Platz finden. Der Direktor des Lindenau-Museums, Roland Krischke, informiert erstmals vor Ort über die Planungen. Quelle: Mario Jahn

Grafische Sammlung, Werkstätten, Depot und Büros

„Es ist sehr schön, dass der Marstall nach so langer Zeit wieder genutzt werden soll“, sagen beispielsweise Michaela und Jörg Blümel erfreut. Allerdings wird sich das Ehepaar wie alle anderen Skatstädter noch eine ganze Weile gedulden müssen. Vor 2027/28 dürfte dies kaum der Fall sein, räumt Roland Krischke ein. Denn zuerst steht die Sanierung des Lindenau-Museums selbst an. Außerdem habe es fast anderthalb Jahre gedauert, bevor der Marstall aus dem Eigentum der Stadt ans Landratsamt übertragen wurde. Erst im nächsten Jahr können daher überhaupt die Planungen für den Marstall beginnen, so Krischke. Fest steht zumindest schon jetzt, was hier einmal beheimatet sein soll: die Grafische Sammlung, die Werkstätten, das Depot und Büros.

Wie viel Arbeit auf alle Beteiligten wartet, wird beim Betreten der imposanten ehemaligen Stallungen ganz schnell klar. Nicht Pferde, sondern Kunstwerke sollen hier einmal in den Boxen stehen, das Depot aber im Gegensatz zu heute für Besucher zugänglich sein. Gleiches gilt für die Reithalle, die genug Raum für große Ausstellungen und Veranstaltungen bietet. Jetzt aber genießen die Besucher erst einmal den seltenen Blick in die Vergangenheit, halten Historisches wie den ehemaligen Heuboden – künftige Heimstatt für Büros oder Bibliothek – und die benachbarte imposante einstige Wohnung des Oberstallmeisters mit den Handys fest.

Staunend stehen die Besucher im Ernestinum vor der Glasvitrine, in der eines der kürzlich bei Ausgrabungen gefundenen Skelette ausgestellt ist. Quelle: Mario Jahn

Wiedersehen mit alter Arbeitsstätte und neue Eindrücke

Selbige werden auch in der ehemaligen herzoglichen Landesbank in der Burgstraße gern gezückt. Davor ist aber erst einmal Schlagestehen angesagt. Hier kann man zum Denkmaltag nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Das Gebäude nach Jahren wieder einmal in Augenschein nehmen und zudem die Biennale für junge Kunst „No Selection“ sowie die Kreativmesse besuchen. In der Schlange freut sich beispielsweise Bettina Vogel auf ein Wiedersehen mit ihrer alten Arbeitsstätte. „Als 19-Jährige habe ich zu DDR-Zeiten hier mal in der Datenverarbeitung in der ersten Etage gearbeitet. Mal sehen, wie das jetzt ausschaut.“ Gänzlich unbekannt war das Haus hingegen Susann Ronneberg aus Bad Lausick und Magda Reinhardt aus Kitzscher. Ihre Meinung: Einfach imposant, wie vieles andere in Altenburg auch.

Junge Kunst in altem Gemäuer. Die ehemalige herzogliche Landesbank in der Burgstraße war nicht nur als Gebäude ein Anziehungspunkt, sondern beherbergte zugleich die Biennale „No Selection“ und die Kreativmesse. Quelle: Mario Jahn

Besucher nehmen Wartezeiten gelassen

„Die ersten standen schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung vor der Tür. Seither reißt die Schlange nicht mehr ab“, so Susanne Stützner vom städtischen Kulturmanagement, die den Einlass reguliert. Denn mehr als 78 Interessenten dürfen laut Hygienekonzept nicht gleichzeitig rein. „Wer schlau war, kam schon am Sonnabend“, sagt sie. Da konnte man die Werke der insgesamt 37 Künstlerinnen und Künstler ohne Gedränge betrachten.

Hier durfte man zwar nicht rein, doch das ehemalige Gartenhaus des Hutfabrikanten Förster auf der Streuobstwiese nahe dem Südbad war trotzdem einen Besuch wert. Quelle: Mario Jahn

Das nach der Wende noch kurzzeitig von der Deutschen Bank genutzte Gebäude ist nicht das einzige, bei dem man zur Besichtigung am Denkmaltag Wartezeit einplanen muss. Gleiches gilt unter anderem für den Kunstturm, wo die Naturforschende Gesellschaft Altenburg Wissenswertes zum Turm und der neuen Nutzung zu berichten weiß, oder fürs Ernestinum mit seinen gerade erst bei Ausgrabungen gefundenen Skeletten.

Die Leute nehmen’s gelassen. Solche Gelegenheiten kommen bekanntlich so schnell nicht wieder.

Von Ellen Paul