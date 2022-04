Massenschlägerei in Altenburg ruft Polizei auf den Plan

Altenburg

Großeinsatz für die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Altenburg: Gegen 2.30 Uhr wurden die Beamten alarmiert, da in der Innenstadt offenbar eine Massenschlägerei im Gange war. Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei daraufhin zum Brühl auf, um die Auseinandersetzung zu beenden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass mindestens vier Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren aneinander geraten waren und sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten traktiert hatten. Andere Personen, die entweder schlichten oder zuschauen wollten, wurden zum Teil ebenfalls verletzt, teilt die Polizei mit.

Ein 18-Jähriger musste von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Der offenbar alkoholisierte Delinquent tobte allerdings auch in der Polizeizelle weiter, sodass er erst Stunden später wieder entlassen werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beteiligung an einer Schlägerei wurde eingeleitet.

Von LVZ