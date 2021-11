Matthias Bauer möchte Chef im Meuselwitzer Rathaus werden

Meuselwitz

Am Sonntag, dem 14. November, sind die Meuselwitzer aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Im Vorfeld des Urnengangs stellt die LVZ alle zur Wahl zugelassenen Bewerber noch einmal kurz vor und lässt sie zu den gleichen vier Fragen Stellung nehmen.

Warum bewerben Sie sich um das Amt des Bürgermeisters in Meuselwitz?

Die Zukunft unserer Stadt und ihrer Bürger liegt mir am Herzen. Ich möchte die Region schöner und die Menschen zufriedener machen. Unsere Region hat viel Potenzial, welches in den nächsten Jahren genutzt werden muss, um eine Stadt zu schaffen, in der man gern lebt und die gern besucht wird. Die Bewohner sollen wieder mit Zuversicht auf die nächsten Jahre schauen. Mit meiner Erfahrung und Menschenkenntnis, dazu dem aktuellen Einblick in Handel und Industrie, stehe ich gern mit Tatkraft, Willen und Eifer zur Verfügung.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme und Herausforderungen für die Stadt Meuselwitz?

Wir brauchen einen gesicherten Haushalt, mit dem wir in die Stadt und ihr Umfeld investieren können. Die Stadtteile sollen weiter zusammenwachsen. Optische und bauliche Mängel müssen behoben oder zumindest gesichert werden. Die personelle Unterbesetzung städtischer Einrichtungen muss möglichst schnell behoben werden. Getroffene Entscheidungen werden im Nachgang oft weiter diskutiert und zerredet. Die gegenseitige Missgunst in den Gremien muss zum Wohle der Stadt beigelegt werden.

Wie wollen Sie die drängendsten Themen und Probleme angehen?

Ich möchte Zuwendungsmaßnahmen (Fördermittel) beantragen und ausschöpfen, zudem nach Verfügbarkeit der finanziellen Mittel Personal einstellen und weiterbilden, außerdem ehrliche und faire Kommunikation miteinander pflegen, um gemeinsam Lösungen zu finden, die zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger sind. Auf Wünsche, Sorgen und Hinweise unserer Bürger möchte ich eingehen und diese nach Möglichkeit bearbeiten. Ich möchte jederzeit als Mittler und Vermittler bereitstehen.

Wofür wollen Sie sich darüber hinaus in Meuselwitz einsetzen?

Ich möchte eine Infrastruktur schaffen, die auf längere Sicht ein Wachsen der Bevölkerungszahl, der Unternehmen und der Lebensqualität beinhaltet. Dazu zählt, die Betreuung unserer Jüngsten in den Kindergärten auszubauen, alternative Treffpunkte für Jugend und Ältere zu prüfen und umzusetzen, ein Umfeld für Planung, Erhaltung und Umbau der Schulen zu schaffen, Vereine und Gruppen weiterhin zu unterstützen und die Zusammenarbeit auszubauen, sowie begonnene und geplante Projekte zu beenden beziehungsweise voranzutreiben und durchzuführen und unsere Umwelt sauber zu halten und zu pflegen.

Zur Person Matthias Bauer wurde in Altenburg geboren und lebt inzwischen im Meuselwitzer Ortsteil Zipsendorf. Der 46-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. Nachdem er 1992 seine Ausbildung zum Maurer mit dem Gesellenbrief abschloss, war er zunächst mehrere Jahre berufstätig, ehe er ab 1998 seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr ableistete. Von 2004 bis 2019 war Bauer im Laborbau tätig, ab 2009 als bauleitender Monteur. Seit 2019 ist er Baustofffachverkäufer im Innen- und Außendienst. Bauer hat bislang keine politischen Ämter bekleidet.

Von LVZ