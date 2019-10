Maximalzuschuss für die Kirchensanierung in Langenleuba-Niederhain festgesetzt

Langenleuba-Niederhain

Die Anfang des Jahres bei einem Unfall beschädigte und seitdem gesperrte Fußgängerbrücke über die Leuba zwischen Mühlenweg und Großer Seite in Langenleuba-Niederhain war einmal mehr Thema zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Diesmal waren es die Einwohner der Kommune, die sich mit der Frage, wann denn endlich die Reparatur angegangen wird, an Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) wandten. Jetzt stehe die dunkle Jahreszeit vor der Tür, was den Schulweg für die Mädchen und Jungen des Dorfes gefährlicher mache ohne diese Brücke. Denn die Kinder müssen nach wie vor den Umweg über die Straßen ohne Gehwege laufen, hieß es.

Helbig indes konnte nur die Antwort der vergangenen Wochen wiederholen. Die Versicherung des Verursachers wolle nicht genug zahlen, was von der Gemeinde abgelehnt wurde und weshalb noch keine Lösung in Sicht sei. „In dem Betrag, den uns die Versicherung angeboten hat, waren weder die Kosten für die Fundamente noch für den Abriss enthalten. Aber das muss zwangsläufig bei einer Reparatur auch gemacht und bezahlt werden“, sagt Helbig, der eine begehbare Brücke fordert, so wie es eine vor dem Unfall gab.

Kommune will Teuerung nicht mittragen

Ganz anders die Situation bei der seit Jahren geplante Sanierung der Kirche von Niederhain. Diese könnte, so denn die Fördermittelgeber positive Bescheide an die Kirchgemeinde schicken, im kommenden oder übernächsten Jahr angegangen werden. Wie berichtet, beteiligt sich auch die Kommune an den Kosten. Dafür waren rund 28 000 Euro im aktuellen Haushaltsplan eingestellt. „Das Landeskirchenamt hat uns jetzt aufgefordert, den Betrag um 10 000 Euro aufzustocken“, so der Bürgermeister zur Diskussion vor dem entsprechenden Beschluss.

Dieser wurde letztlich mehrheitlich gefasst, jedoch mit einer Änderung, die Ratsmitglied Gert Werner ( SPD) einbrachte: „Um es ganz klar zu sagen: Ich bin nicht gegen die Sanierung der Kirche, doch ich schlage vor, den Betrag bei 38 000 Euro zu deckeln.“ Der frühere Chef der Verwaltungsgemeinschaft Wieratal begründete dies mit den stetig steigenden Bau-Preisen. Wenn erst in zwei Jahren gebaut wird, könnten sich diese weiter erhöht haben. Die Kostensteigerung will aber die Kommune nach Ansicht der meisten Gemeinderäte nicht mittragen.

Niederhain hat ab 1. Januar ein eigenes Amtsblatt

Ganz ohne Widerspruch gingen auch die Beschlüsse zur Herausgabe eines eigenen Amtsblattes nicht über die Bühne. Dazu hatte sich der Gemeinderat bereits vor Monaten entschieden. Deshalb erscheint seit geraumer Zeit das Gemeindeblatt Langenleuba-Niederhain. Ab 1. Januar soll das Heft zudem das offizielle Amtsblatt der Gemeinde werden. Das bedeutet, Satzungen, sprich die örtlichen Rechtssätze, müssen, um Gültigkeit zu erlangen, in den offiziellen Amtsblättern veröffentlicht werden. Weil dies eine formelle Angelegenheit ist, verlangt der Gesetzgeber auch verschiedene formelle Akte, wie eben einen Gemeinderatsbeschluss, der ein offizielles Amtsblatt bestimmt.

Ob es wirklich sein muss und sinnvoll ist, nun ein eigenes Blatt herauszubringen, anstatt sich am Nobitzer Landkurier wie bisher zu beteiligen, hinterfragte Matthias Hänsch ( CDU). „Das bedeutet viel zusätzliche Arbeit auch für den Bürgermeister, der schon genug zu tun hat“, meinte Hänsch, was Helbig nicht verneinte. Andererseits sei es der Wunsch des Gemeinderates gewesen, zukünftig ein eigenes Amtsblatt herauszubringen, entgegnete er.

Gemeinderat löst Aufträge aus

Einhellig wurden die Aufträge zur Installation einer neuen Sirene auf dem Rittergut für knapp 13 500 Euro und zur Baugrunduntersuchung für die neue Brücke am Götzenberg für fast 3000 Euro vergeben. Alle Gemeinderäte tragen auch die Erhöhung der Standesamtsumlage mit, die sich aus einer Neuberechnung der Leistungen durch die Stadt Altenburg ergibt. Gerecht wird mit einer Teuerung um 75 Cent pro Kopf.

Von Jörg Reuter