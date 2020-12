Medikamente direkt durchs Autofenster: In Altenburg gibt es jetzt eine Drive-In-Apotheke

Altenburg

Feierabend und Kopfschmerzen. Eigentlich will man so schnell wie möglich nach Hause – aber die Kopfschmerztabletten sind alle. Wer unter Zeitdruck steht oder sich nicht umständlich einen Parkplatz suchen will, aus dem Auto und in die Schlange in der Apotheke, der kann seit Dezember die erste Drive-In-Apotheke Altenburgs nutzen.

In der Alten Ziegelei in der Käthe-Kollwitz-Straße hat Anfang des Monats eine neue Filiale der Glück-Auf-Apotheken eröffnet – mit ausgewiesenem Drive-In-Schalter für flottes Vorfahren.

Anzeige

Komplettumbau machte es möglich

Die Idee dazu ergab sich aus der Gelegenheit: „Da in dem Gebäude vorher eine industrielle Firma war, mussten wir das Objekt komplett entkernen und in seinen Grundrissen völlig neu einteilen, um es unseren räumlichen Bedürfnissen anzupassen“, erklärt Filialleiterin Annett Scholz. Und als die Frage aufkam, wie der Notdienstschalter für die nächtliche oder feiertägliche Bereitschaft gestaltet werden soll, kam die Idee des Drive-In-Schalters.

Der Kinderarzt ist direkt neben der Apotheke

„Im Fachterminus heißt das Infektionsschutzschalter“, sagt Annett Scholz. Doch bei der Planung des Drive-In drehten sich die primären Überlegungen nicht nur um den Umgang mit der Pandemie, sondern noch um einen ganz anderen Fakt: „Der Kinderarzt ist direkt daneben.“ Und da habe sich das Apotheken-Team die Frage gestellt, wie man den Apothekengang für Eltern günstiger gestalten kann.

„Wenn eine Mama ihr Kind gerade nach dem Arztbesuch ins Auto gepackt hat, macht es keinen Spaß, den Nachwuchs wenig später wieder aus dem Kindersitz zu holen und in die Apotheke mitzunehmen“, erklärt Annett Scholz. „Und auch die Senioren, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, können bequem im Auto sitzen bleiben.“ Der zusätzliche Infektionsschutz sei ein Pluspunkt oben drauf.

Die Benutzung der Klingel üben manche Kunden noch

Wer den Schalter nutzen will, kann einfach mit dem Auto während der regulären Öffnungszeiten an den Glaskasten heranfahren und klingeln. Am Service und an der Beratung ändert sich dabei nichts. „Momentan hören wir noch sehr genau darauf, ob ein Auto kommt. Denn mit dem Abstand zur Klingel müssen wir alle noch ein bisschen üben“, erzählt Annett Scholz lächelnd über die kleinen und größeren Probleme, auf Armlänge an den Schalter heranzufahren. Auch das Team ist noch in der Eingewöhnungsphase, aber so weit laufe alles wunderbar.

In den ersten beiden Wochen haben schon einige Patienten den Service im Auto in Anspruch genommen. Kunden, die zu Fuß da waren, haben sich interessiert nach dem Ablauf erkundigt.

„Das Feedback ist sehr positiv, weil es gut funktioniert“

„Das spricht sich noch herum und dann wird es sicher rege genutzt“, ist Scholz überzeugt. „Das Feedback ist bis jetzt sehr positiv, weil es gut funktioniert.“ Auch nach Abklingen der Pandemie werde die Apotheke auf diese besondere Art der Bedienung setzen, denn gerade Mütter und ältere Leute sähen darin einen großen Vorteil – und jene Kunden, die nicht so viel Zeit haben.

„Der Vorteil ist“, sagt die Filialleiterin, „es geht ja beides. Wenn man doch noch drinnen nach etwas schauen will, fährt man einfach ein paar Meter weiter auf den Parkplatz und betritt die Apotheke ganz normal.“

Von Katharina Stork