Medizinischer Notfall in Meuselwitz mündet in Bedrohung von Polizisten

Meuselwitz

Rettungskräfte wurden am Samstagabend zu einem medizinischen Notfall nach Meuselwitz gerufen, doch sie brauchten die Unterstützung der Polizei. Die Beamten sahen sich vor Ort mit einem aggressiv auftretenden 35-Jährigen konfrontiert. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurden die Einsatzkräfte von dem Mann gegen 20 Uhr in der Neugasse bedroht und beleidigt. Er habe in Aussicht gestellt, körperlich gegen die Beamten vorzugehen. Die Polizei wurde der Lage Herr, der Delinquent müsse sich nun aber wegen des Straftatbestandes der Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Von LVZ