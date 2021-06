Medizinstudent im Altenburger Land fälscht Urkunde und fängt in Praxis des Vaters an

Altenburg

Gerüchte und Berichte über Ärzte, die sich als solche ausgeben, aber keine sind, gibt es reichlich. Man amüsiert sich, ist geschockt oder froh, nicht von einem solchen behandelt worden zu sein, vielleicht sogar dafür bezahlt zu haben. Anders wird es, wenn sich ein falscher Mediziner in der eigenen Umgebung um Kranke gekümmert hat. Etwa im Altenburger Land. Hier machen seit Wochen Geschichten die Runde, dass ein solcher tatsächlich am Werk war. In einer privaten Praxis.

Die LVZ ging dem nach. Und wurde fündig. In der Tat gab sich Ende vergangenen Jahres ein junger Mann in der Praxis seines Vaters als Arzt aus und legte dazu sogar eine Approbationsurkunde vor. Mit der Erteilung einer solchen sind Ärzte durch eine staatliche Zulassung zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Ausübung ihres Berufs befugt.

Fall fliegt bei der Ärztekammer auf

Doch diese Urkunde war gefälscht. Anfang Dezember 2020 flog der Betrug bei der Landesärztekammer Thüringen auf. Diese reichte den Fall am 11. Dezember an das Landesverwaltungsamt in Weimar weiter, damit er strafrechtlich verfolgt werden kann. Das erklärte Kammer-Sprecherin Ulrike Schramm-Häder der LVZ auf Anfrage.

Das Landesverwaltungsamt ist in Thüringen die zuständige Approbationsstelle, die den Vorfall bestätigte. Es bestand der Verdacht, dass die für die Tätigkeit als Arzt erforderliche Approbationsurkunde offensichtlich gefälscht sei, sagte Behördensprecher Oliver Löhr der LVZ. „Nach Prüfung des Sachverhalts wurde am 14. Dezember 2020 Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Gera gestellt.“

Staatsanwalt beantragt Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf und stellte am 23. März 2021 beim Amtsgericht Altenburg den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, „eine total gefälschte Approbationsurkunde hergestellt, vervielfältigt und mit einem gefälschten Beglaubigungsvermerk versehen und diese der Landesärztekammer vorgelegt zu haben“, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel der LVZ. Der Mann habe sich ohne Abschluss eines Medizinstudiums und ohne Approbation als Arzt in Weiterbildung bezeichnet und sei als solcher tätig gewesen.

Juristisch vertreten wird der falsche Arzt vom Altenburger Rechtsanwalt Carl Sommer. Er rechnet damit, dass der Strafbefehl, etwa in Höhe von 3600 Euro, in den nächsten Tagen eintreffe. Sein Mandant werde ihn akzeptieren und bezahlen, also keine Beschwerde dagegen einlegen, sagte Sommer der LVZ. Käme es so, würde die Affäre diskret aus der Welt geschafft und nicht öffentlich vor Gericht verhandelt.

Student leidet an Depressionen

Sommers Informationen zufolge habe der junge Mann ein Medizinstudium absolviert, sei aber an Depressionen erkrankt und habe deshalb eine letzte Prüfung nicht bestanden. In der Praxis seines Vaters habe er jedoch Patienten nicht selbstständig behandelt, sondern dort nur hospitiert. Sommer dementierte, dass der Mann seinen Vater in dessen krankheitsbedingter Abwesenheit vertreten und damit eigenverantwortlich und selbstständig praktiziert habe. Denn auch diese Version macht im Landkreis die Runde. Die Approbationsurkunde habe er tatsächlich gefälscht, um in der Praxis arbeiten zu können. Damit habe er seine Eltern getäuscht.

Eine regelrechte Vertretung seines Vaters in der Praxis hätte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen gemeldet werden müssen. Das sei nicht erfolgt, sagte ein KV-Sprecher der LVZ.

Der Fall erinnert etwas an den 32-Jährigen, der Mitte 2020 ein Ladenlokal in Leipzig bezog und dort eine Privatpraxis für Allgemein- und Notfallmedizin eröffnete – und ebenso aufflog (LVZ berichtete). Er hatte sich erst gar nicht bei der Landesärztekammer registrieren lassen, weil er offenbar keine Approbation besitzt.

Der falsche Arzt im Altenburger Land ist wegen seiner Depressionen in medizinischer Behandlung – in guter und sicherer. So ist es ihm zu wünschen.

Von Jens Rosenkranz