Mehlschwalbenkolonie in Saara ist eine der größten im Altenburger Land

Nobitz/ Saara

Dicht an dicht kleben die Nester der Mehlschwalben an der Gemeindeverwaltung im Nobitzer Ortsteil Saara. Ununterbrochen fliegen Alttiere unters vorstehende Dach, wo die Jungen schon eifrig ihre Köpfe aus den Kinderstuben recken, hungrig auf die nächste Ration Insekten.

Nabu zählt 56 intakte Nester

„Es ist eine der größten Mehlschwalbenkolonien im Landkreis“, weiß Thomas Fanghänel vom Naturschutzbund (Nabu) Altenburger Land zu berichten. „Wir können das allerdings nur über den Daumen peilen.“ Sämtliche Kolonien im Landkreis zu erfassen, sei organisatorisch unmöglich. Am Verwaltungsgebäude in Saara hat der 50-Jährige Mitte Juni 56 intakte Nester gezählt.

Die Nester der Mehlschwalben kleben dicht an dicht unter dem Dachvorsprung am Verwaltungsgebäude. Unermüdlich schaffen Altvögel Futter für den Nachwuchs heran. Quelle: Mario Jahn

„Manche Schwalbenpaare bauen lieber neu.“

Auf die Frage, was es mit den etlichen ungenutzten und kaputten Nistmöglichkeiten auf sich hat, erklärt er: „Manche Schwalbenpaare bauen lieber neu, wenn das alte Nest über den Winter Schaden genommen hat oder von Spatzen als Übernachtungsmöglichkeit genutzt und verrammelt wurde.“

Unterm Dachvorsprung am Verwaltungsgebäude herrscht reger Flugverkehr an den Nestern der Mehlschwalben. Quelle: Mario Jahn

„Die Gemeinde ist unverkrampft: Schwalben gehören dazu.“

Dass die Gemeindeverwaltung die Mehlschwalben in dieser großen Zahl an ihrem Gebäude duldet, freut Thomas Fanghänel besonders. Immerhin hinterlassen die Flugkünstler eindeutige Spuren an Wänden und Fenstern. „Während der Brutzeit entsteht natürlich Dreck. Aber die Gemeinde ist da einfach unverkrampft und sagt sich, die Schwalben gehören dazu. Sind die Tiere im Herbst in ihre Überwinterungsgebiete geflogen, lassen sich die Wände abstrahlen.“ Laut Thomas Fanghänel sei es leider gerade die Verkotung, die für viele Hausbesitzer ein Haupthindernis darstelle, um Mehlschwalben an Wohngebäuden brüten zu lassen.

Thomas Fanghänel vom Nabu hat 56 intakte Schwalbennester an der Gemeindeverwaltung in Saara gezählt. Quelle: Mario Jahn

Schwalbenpfütze bietet Baumaterial und Wasser

Um so erfreulicher findet es der Naturschützer, dass die Gemeinde in Saara in diesem Jahr zusätzlich eine Schwalbenpfütze im Hof neben der Kastanie angelegt hat. „Da ist reger Betrieb. Die Tiere haben immer Lehm zum Bauen und Ausbessern und die Pfütze bietet den Schwalben auch einen kurzen Weg zur nächsten Trinkmöglichkeit.“ Dass das Wasser mit Lehm versetzt ist, störe die Tiere wenig.

Künftig errichtet die Gemeindeverwaltung eine Info-Tafel an der Schwalbenpfütze. Zusätzlich soll ein dauerhaft installiertes interaktives Spiel die Jüngsten über die gefiederten Sommergäste aufklären und für ihren Schutz sensibilisieren. Das Saaraer Verwaltungsgebäude erhält noch in diesem Jahr die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“.

Neben der Schwalbenpfütze in unmittelbarer Nähe zur Mehlschwalbenkolonie an der Gemeindeverwaltung klärt künftig eine Infotafel über die gefiederten Sommergäste auf. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber