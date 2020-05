Mehr Eigenverantwortung statt Feierverbote für Familien

Altenburg

Keine richtigen Geburtstagsfeten mehr, keine Hochzeiten, selbst Trauerfeiern sind seit Wochen staatlich reglementiert. Ab diesem Sonnabend wird die Liste der Zumutungen noch länger, weil auch Jugendweihen eigentlich verboten sind. In vielen Familien wächst der Frust. Man fragt sich, ob derartige Eingriffe in die persönliche Freiheit und das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung noch gerechtfertigt sind. Angesichts der aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland sind sie es nicht mehr, schon gar nicht im vergleichsweise verschonten Thüringen.

Besuchsverbot mit vielen Folgen

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Doch das staatliche Feier- und das Besuchsverbot anderer Familien und Bekannter hat noch andere Folgen. Kinder und Jugendliche dürfen ihre Freunde nicht besuchen oder nur äußerst eingeschränkt, Gaststätten können keine Feiern ausrichten, nicht mal im Freien, wo Abstände problemlos einzuhalten wären. Wie nun bekannt wird, wittern auch Denunzianten Morgenluft, was das Klima vergiftet und viele noch weiter verunsichert und vergrämt. Einige Familien nehmen dennoch in Kauf, mehr als einen „Fremden“ ins Haus zu lassen und laufen Gefahr, dafür bestraft zu werden.

Gängelei wird unerträglich

Statt einer solch langsam unerträglich werdenden Gängelei sollte gerade Familien mehr Eigenverantwortung zugebilligt werden. Wem der Schutz der Gesundheit wichtiger ist als persönliche Freiheit, und wer auch an Risikogruppen denken muss, darf und soll gern weiter allein in seinen eigenen vier Wänden bleiben. Auch dem Rest ist längst bewusst, dass man das Virus nicht unterschätzen darf. Allerdings geht das Leben weiter. Nur muss es auch ein solches sein.

Von Jens Rosenkranz