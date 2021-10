Mehr Geld fürs Schloss: Dafür gibt es Altenburg aus

Altenburg

Es klingt alles andere als sexy. Aber hinter dem vor Bürokratie triefenden Wort „Kulturlastenausgleich“ verbirgt sich bares Geld. Und zwar unter anderem vom Freistaat Thüringen für die Stadt Altenburg, damit diese ihre kulturellen Kleinodien auch künftig finanzieren und in Schuss halten kann. 137 000 zusätzliche Euro aus diesem Topf überweist das Rathaus nun dem Schloss- und Kulturbetrieb, der es wiederum in die Schlossbauten steckt.

Der Triumphbogen in der Auffahrt des Altenburger Schlosses muss dringend saniert werden. Quelle: Mario Jahn

Triumphbogen, Prinzenpalais und Heizungstechnik

Den Weg dafür machte der Altenburger Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig frei. Durch das Votum erhöht sich der Betrag „für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen“, wie es im Verwaltungsdeutsch des geänderten Wirtschaftsplans für das laufende Jahr heißt, von knapp 160 000 Euro auf gut 295 000 Euro.

Ganz konkret fließt das zusätzliche Geld etwa in den Triumphbogen. Und zwar, um seine seit längerem ins Auge gefasste Sanierung zu planen. Denn die erste ist fast 30 Jahre her und das Bauwerk inzwischen ziemlich mitgenommen. Um dieses Projekt voranzutreiben, sind allein 40 000 Euro vorgesehen. Die Hälfte dessen, also 20 000 Euro, will der Eigenbetrieb in verschlissene Fenster des Prinzenpalais stecken, um diese instandsetzen zu lassen. Darüber hinaus will man mit weiteren 17 500 Euro die Steuerungs- und Regeltechnik der Heizungsanlage im Flügel des Bachsaals erneuern.

Für die Instandsetzung von Fenstern im Prinzenpalais fließt ebenfalls Geld. Quelle: Mario Jahn

Stadt steckt dieses Jahr über 1,6 Millionen Euro ins Schloss

Der Rest der unverhofften Mehreinnahmen verteilt sich auf kleinere Vorhaben im Bestand. Insgesamt schießt die Stadt Altenburg dieses Jahr über 1,6 Millionen Euro zum Betrieb des Schlosses und seiner Anlagen zu. Das übrige dafür nötige Geld erwirtschaftet der Eigenbetrieb unter anderem durch Mieteinnahmen für Veranstaltungen und Eintrittsgelder fürs Schloss- und Spielkartenmuseum selbst.

Von Thomas Haegeler