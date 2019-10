Mehr Lehrer und Polizisten: Udo Pick will bei Abgeordneten und Verwaltung sparen

Meuselwitz

Dass er für den Landtag kandidiert, habe weder etwas mit Flucht zu tun, noch habe er die Nase voll von Meuselwitz. Im Gegenteil. „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt“, zitiert Bürgermeister Udo Pick ( FDP) den italienischen Dichter Dante Alighieri, um die Frage nach seiner Motivation zu beantworten. Wenn er gewählt werde, lege er sein aktuelles Amt nieder, „um den hiesigen Interessen in Erfurt mehr Gehör zu verschaffen“.

Umverteilung von Landesgelder nach Prioritätenliste

Aufhorchen lassen bereits einige Ideen des Ende Juni zum stellvertretenden FDP-Kreischef gewählte Schnauderstädters. So kann sich der 47-Jährige vorstellen, am Thüringer Verwaltungsapparat zu sparen oder die Diäten der Landtagsabgeordneten und ihre Ausstattungsgelder zu kürzen und so Mittel für andere Dinge frei zu lenken. Diese und durch weitere Verschiebungen im Haushalt gewonnene Gelder will er dann nach folgender Prioritätenliste neu verteilen: 1. Bildung, 2. Polizei und Justiz und 3. Infrastruktur.

„Es ist eine Katastrophe, dass wir über Lehrermangel sprechen müssen“, sagt Pick, der kurzfristig nur über die Einstellung „fachlich qualifizierter Seiteneinsteiger“ und durch „mehr Unterricht in digitaler Form“ Ansätze für die Lösung des Problems sieht. So könne etwa ein Lehrer unterrichten, was per Internet an mehrere Standorte übertragen werden könne. Zudem müsse ein mittel- und langfristiger Plan her. Dazu gehört für den Rathauschef unter anderem, dass die Anzahl der Studienplätze dem Bedarf angepasst werde. „Das geht nur über bessere Bezahlung, Perspektiven durch Übernahmegarantien und ein Aufzeigen von Möglichkeiten.“

Schulen brauchen mehr Eigenverantwortung und schnelleres Schulamt

Um das zu schaffen, braucht es mehr Eigenverantwortung der Schulen. „Die Leiter sehen die Bedarfe, brauchen Budgets dafür, mehr Möglichkeiten, selbst steuern zu können“, erklärt Pick. Dazu gehöre aber auch eine stärkere Zusammenarbeit mit der Schulverwaltung, in der sich zuvor aber einiges ändern muss. So dauere im Schulamt vieles zu lange und sei zu bürokratisch. „Ich erwarte da mehr lösungsgerechte Arbeit. Einfach zu sagen: Habe ich nicht, reicht nicht.“

Damit die Polizei ihre Arbeit ordentlich machen kann, ist aus Picks Sicht „bessere Technik und personelle Ausstattung“ genauso wichtig, wie diese dann zu halten. Auch hier gebe es zu viel „Papierkram, vor allem bei Problemen. Zudem muss der Dienstherr hinter den Polizisten stehen.“ Um neue Beamte zu gewinnen, setzt er auf „ordentliche Werbung“ für den Beruf und „Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei sollte die Beförderung weniger von der Zugehörigkeit als von der Leistung abhängen.“

Höhere Zuweisungen für strukturschwache Regionen und Steuerreform

Ein verstärktes Abwerben von Juristen aus anderen Bundesländern, um Staatsanwälte und Richter zu entlasten, sei „aber nicht sinnvoll, weil es das Problem nur verschiebt“, so Pick. Stattdessen plädiert der frühere Schlosser unter Tage eher für eine Entkriminalisierung von Bagatelldelikten „wie Schwarzfahren“. Dafür sollte es „nicht Geld- oder Gefängnisstrafen geben, die nichts bringen und Kapazitäten fressen“, sondern „gemeinnützige Arbeit“.

Insgesamt sieht der 47-Jährige derzeit Schwächen bei der „Gesetzesfolgenbetrachtung“. Der Liberale findet beitragsfreie Kita-Jahre zwar gut, „aber da hängt ein Rattenschwanz für die Kommunen dran“. Vor diesem Hintergrund fordert Pick „höhere Zuweisungen für strukturschwache Regionen wie das Altenburger Land“. Darüber hinaus ist er auch Verfechter einer „Reform der Steuergeldverteilung auf Bundesebene, damit Orte der Wertschöpfung auch davon profitieren und nicht nur die Hauptsitze der Unternehmen“.

Steckbrief Name: Udo Pick Alter: 47 Jahre Familienstand: verheiratet, keine Kinder Wohnort: Meuselwitz erlernter Beruf: Instandhaltungsmechaniker unter Tage ausgeübte Tätigkeit: Bürgermeister

Von Thomas Haegeler