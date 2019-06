Altenburger Land

Auf einmal waren sie da und es wurden immer mehr. Seit einem guten Vierteljahr bemerkt der Altenburger Rolf Hoppe ein erhöhtes Blech- und Metallaufkommen an den Fahrbahnrändern im Altenburger Land. Die Rede ist von Schutzleitplanken, die die Bundesstraßen säumen. Der gelernte Techniker ist der Meinung, dass viele der neuen Standorte alles andere als sinnvoll gewählt sind. Er spricht von „unendlichen Metern sinnlos verschwendeter Ressourcen“. Die OVZ hat beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr nachgefragt, was an der von Hoppe attestierten „Leitplanken-Orgie“ dran ist.

Vorwurf: Keine Erhöhung der Verkehrssicherheit

„Wer in den letzten Wochen und Monaten aufmerksam über die Bundesstraßen des Altenburger Landes und Westsachsens gefahren ist, dem fallen etliche Baustellen ins Auge. Aber nicht etwa hauptsächlich, um Winterschäden am Belag auszubessern. An einer Menge dieser Einsatzorte werden Leitplanken errichtet“, schildert Rolf Hoppe. Er fahre viel durch die Region, vor allem für den Sport. Der Altenburger ist Übungsleiter beim Tischtennis.

Grundlegend sei natürlich nichts gegen die Schutzmaßnahmen an gefährlichen Stellen einzuwenden, das sehe er natürlich. „Aber an vielen Hunderten Metern neu errichteter Leitplanken kann ich keinen Sinn erkennen.“ Er spricht von Bereichen, die geradeaus oder in lang gestreckte Kurven führen, aber anschließend ebenes Gelände aufweisen. „Eine Erhöhung der Verkehrssicherheit kann ich da nicht erkennen. Eher eine Gefährdung. Wer auf gerader Strecke die Leitplanke touchiert, wird in der Regel auf die Fahrbahn zurück katapultiert und landet meist sogar im Gegenverkehr statt in Mutter Natur.“ Und Rolf Hoppe schließt die Frage an: „Traut man dem durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu, sein Fahrzeug auf der Fahrbahn zu halten?“

Neue Schutzplanken für B 7, B 180 und B 93

Auf Anfrage beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr bestätigt man, dass in zwei von fünf Maßnahmen im Altenburger Land für das laufende Jahr Schutzplanken erneuert werden. Das betrifft die Bundesstraßen B 7, B 180 und B 93. Letztere ist auch Hoppe besonders ins Auge gefallen. Hier entdeckte er jüngst ein Rohrgerüst für ein Verkehrs- und Hinweisschild, das mit Metall versehen wurde (siehe Foto). „Da hat aus meiner Sicht jemand seine fachliche Kompetenz falsch interpretiert. Es wird etwas geschützt, was mit wesentlich weniger Aufwand im Falle des Falles wieder instand zu setzen wäre. Und wer als Autofahrer die ,Schutzeinrichtung‘ in Anspruch nimmt, hat sicher schlechtere Karten, als gegen ein Rohrgerüst zu fahren.“

18,5 Millionen Euro für Schutzplanken in Thüringen

Grund für die Vielzahl an Leitplanken entlang der Bundesstraßen ist ein Nachrüstungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Eingerichtet, „um die Folgen von Unfällen durch verstärkten Einsatz passiver Schutzeinrichtungen zu verringern“, so die Aussage von Regionalleiter Ulrich Wenzlaff. Die Maßnahme läuft seit 2017 und endet voraussichtlich 2022. Laut Kostenschätzungen aus dem Startjahr soll die Installation der Schutzplanken auf Thüringens Bundesfernstraßen insgesamt 18,5 Millionen Euro kosten.

Miteinbezogen werden alle Hindernisse am Fahrbahnrand, die der Gefährdungsstufe 3 und 4 entsprechen, so Wenzlaff weiter. Festgelegt wurden diese im technischen Regelwerk mit dem sperrigen Titel „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“, kurz RPS. In die Gefährdungsstufe 3 fallen zum Beispiel Lärmschutzwände oder Straßenbäume – auch als „nicht verformbare Einzelhindernisse“ bezeichnet. Zur Stufe 4 zählen kreuzende Gräben, aufsteigende (höher als drei Meter) und fallende Böschungen sowie Gewässer, die tiefer als einen Meter sind. „Damit die passiven Schutzeinrichtungen wirken können, sind noch Vor- und Nachlängen vor dem eigentlichen Hindernis zu berücksichtigen, was sich wiederum auf die Gesamtlänge auswirkt.“

Von Lisa Schliep