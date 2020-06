Mehr Offenheit bei Asyl-Thematik in Meuselwitz wäre gut

Meuselwitz

Es wird die Presse auf Sie zukommen, überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Mit diesem Satz warnte Vize-Landrat Matthias Bergmann die Meuselwitzer Stadträte vor, nachdem er mit ihnen hinter verschlossenen Türen über die Asylbewerber-Problematik in der Stadt geredet hatte. Ja, die Presse stellte danach Fragen, selbstverständlich. Sie hätte das aber auch lassen können, wenn das Landratsamt von sich aus über seine Pläne die Öffentlichkeit anständig informiert hätte. Bei der sensiblen Thematik wäre dies eigentlich auch selbstverständlich gewesen, weil es alle Bürger angeht und die Geheimniskrämerei für richtig Unruhe sorgen wird.

Unmut auf Bürgerversammlungen

In der Flüchtlingskrise 2015/2016 hatte die damalige Landrätin Michaele Sojka (Linke) auf zahlreichen Bürgerversammlungen mit den Menschen offen über die ernste Lage geredet und dabei auch den Unmut einiger Leute erfahren. Ihr Nachfolger Uwe Melzer ( CDU) hatte vor seiner Wahl mehr Transparenz als Sojka versprochen. Nun, wie sich die Zeiten doch ändern.

Allerdings will Meuselwitz nun selbst offen mit dem Thema umgehen. Es ist begrüßenswert und weise, wenn der amtierende Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWG) sich mit den Stadträten eine Meinung bilden und diese dann nach außen transportieren will.

Wie bekennt sich der Stadtrat?

Aus der Welt ist das Problem damit aber nicht. Was passiert, wenn sich Meuselwitz zur Aufnahme von neuen Bewerbern bekennt, wo man sich seit jeher schwer mit dieser Herausforderung tut? Und was ist der Grund des Landratsamtes, an der Schnauder vorzufühlen, ob man dort bereit ist, womöglich eine zentrale Aufnahmeeinrichtung bereitzustellen? Vertrauen hat die Politik, gerade jetzt, schon reichlich verspielt. Jetzt wäre Gelegenheit, einiges davon wieder zurückzugewinnen.

