Mehr Parkplätze für Altenburg

Altenburg

Hand aufs Herz: Wie oft stand man selbst schon auf einem Supermarkt-Parkplatz und ist woanders hingegangen? Ich gebe zu, dass ich es selbst schon oft gemacht habe. Entweder waren die Parkgebühren an anderer Stelle exorbitant teuer, ich habe keinen Parkplatz gefunden oder der Weg war vom Supermarkt aus schlicht und einfach kürzer. Ich denke, ich nehme mir nicht zuviel raus, wenn ich sage, dass es fast jeder verstehen kann, dass man so handelt.

OVZ-Volontärin Nicole Grziwa. Quelle: André Kempner

Dennoch sehe ich ein, dass man durch dieses Verhalten Kundenparkplätze wegnimmt. Und ich kann verstehen, dass Parkplatzinhaber deswegen eine Parkscheibenpflicht einführen. Schön, dass sie ihren Kunden gegenüber kulant sind, denn wenn der Einkauf doch länger dauert als geplant, wäre es doch ärgerlich, einen Strafzettel an der Frontscheibe seines Autos vorzufinden.

Stadt sollte mehr Parkplätze schaffen

Jeder Fall sollte allerdings einzeln betrachtet werden. Denn nach dem Theater rauszukommen und einen Überweisungszettel vorzufinden ist nicht schön. Wenn der Parkplatz am Theaterzelt in Altenburg zu voll ist, sollten an Veranstaltungsabenden vielleicht auch die Parkplätze der Schwimmhalle für Besucher des Theaterzeltes freigegeben werden, so lange es die Öffnungs- und Stoßzeiten des Schwimmbades zulassen.

Vielleicht ist es aber am sinnvollsten, wenn die Stadt darüber nachdenkt, mehr Parkplätze zu schaffen. Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass sich Dauerparker auf Parkplätzen der Sparkasse oder anderswo hinstellen. Entweder ist es wirklich Bequemlichkeit oder es gibt einfach nicht genügend Parkplätze in Altenburg.

Von Nicole Grziwa