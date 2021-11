Mehr Rücksicht auf Kita-Steppkes bitte

Altenburg

Am Kindergarten „Purzelbaum“ in Lohma führt direkt die Landesstraße L1357 vorbei. Vermutlich ist das auch der Grund, warum der kleine Ortsteil von Langenleuba-Niederhain an dieser Stelle keine 30er-Zone erhält. Eigentlich müsste es doch Standard sein, dass vor ausnahmslos jeder Schule und jeder Kindertagesstätte eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet wird.

Es darf nicht sein, dass immer erst irgendetwas passieren muss, bevor bei dieser Thematik reagiert wird. Durch das kleine Lohma rollt viel Verkehr, der oft eindeutig viel zu schnell fließt. Um die Autofahrer an ihre Pflichten als Verkehrsteilnehmer zu erinnern, lächeln oder schmollen ihnen auf Höhe des Kindergartens nun Smileys entgegen. Es ist das Mindeste, was die Gemeinde tun kann – und vielleicht auch das Einzige.

Die Straße aus Richtung Langenleuba-Niederhain bietet sich nämlich geradezu an, um mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins tiefer gelegene Lohma rein zu donnern. Wer denkt in unserer hektischen Zeit dabei schon an die Knirpse in der Kita? Dass die Gemeinde Langenleuba-Niederhain erst jahrelang um Fördermittel für die Smileys kämpfen musste, ist mehr als bedauerlich. Bleibt nur zu hoffen, dass sich für ein immer noch benötigtes Display an der Wieratalschule möglichst schnell ein spendabler Gönner findet.

Von Dana Weber