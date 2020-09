Mehr Sitzbänke machen immer Sinn – gerade in Altenburg

Altenburg

Die neuen Bänke im Altenburger Stadtwald waren überfällig. Vor allem deswegen, weil ihre Vorgänger nach wiederholten Attacken von Randalierern zumeist in traurigem und kaum nutzbarem Zustand waren. Daran änderte auch die Privatinitiative einzelner Altenburger wenig, die die Sitzgelegenheiten mehrfach repariert hatten. Es ist traurig, aber leider wahr, dass die Achtung vor dem Eigentum anderer bei einigen stark nachgelassen hat.

Ergebnis passt wie Faust aufs Auge

Das Ergebnis im Stadtwald passt wie die berühmte Faust aufs Auge. Quelle: Mario Jahn

Umso besser ist das Ergebnis. Denn die neuen Sitzbänke sind nicht nur robust, sondern passen auch in den Stadtwald wie die berühmte Faust aufs Auge. Das kann man für eine zu vernachlässigende Kleinigkeit halten. Aber laut Volksmund sind es ja gerade die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Zudem fügen sich die neuen Bänke nahtlos in Größeres: die von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) verkündete Strategie, die Skatstadt attraktiver machen zu wollen, indem die Möglichkeiten zum Verweilen und deren Qualität verbessert werden.

Jung und Alt freuen sich über Rastmöglichkeiten

Nun kann man sich fragen: Was sollen Bänke an der Ortsumgehung? Deren Sinn erschließt sich freilich erst, wenn man bedenkt, dass unweit dieser Straße Kleinode wie die Paditzer Schanzen oder Reiterhöfe liegen, an denen der touristische Lutherweg vorbeiführt. Zudem gibt es in Altenburg ohnehin viel zu wenig Sitzgelegenheiten – in der Innenstadt wie an viel genutzten Wegen etwa zum Bahnhof. Daher machen mehr Bänke immer Sinn. Denn ältere Menschen freuen sich über eine Chance zur Rast genauso wie junge Leute mit Kindern. Gerade in der hügeligen Skatstadt. Wenn da nur nicht der Vandalismus wäre ...

Von Thomas Haegeler