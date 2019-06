Altenburg

Der Nachwuchs des Altenburger Landes hat am Donnerstag einen starken Auftritt hingelegt. Rund 210 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am 12. Schülerfreiwilligentag im Altenburger Land. Sie halfen in sozialen Einrichtungen, beseitigten Unkraut auf öffentlichen Flächen oder setzten Brückengeländer frisch in Farbe. In der Altenburger Kleingartenanlage „Glück Auf“ packten Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule an, unterstützten bei der Einrichtung eines Schaugartens. Unter anderem bereiteten sie ein Hochbeet vor.

Auch das Lerchenberggymnasium Altenburg, das Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln und die Regelschule Am Eichberg in der Knopfstadt waren mit Schülern vertreten. Gäbe es jedoch einen Pokal für die stärkste Beteiligung, ginge er an die Regelschule Nöbdenitz. Sie entsandte mehr als 100 Mädchen und Jungen und damit etwa die Hälfte aller Teilnehmer des Aktionstages.

Verantwortung und Anerkennung

„Thüringer Schülerinnen und Schüler engagieren sich“, so lautete die Überschrift des Schülerfreiwilligentages. Dahinter steckt die Thüringer Ehrenamtsstiftung, die den Jugendlichen auf diese Weise die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements in ihrem Lebensumfeld vermitteln möchte. Sie sollen soziale Fähigkeiten ausbilden, Verantwortung übernehmen und Anerkennung erhalten, teilt die Stiftung mit.

Es hat sich gelohnt – für die Schüler, aber auch für zahlreiche Kitas, Vereine, Gemeinden und gemeinnützige Einrichtungen im Landkreis, die am Donnerstag fleißige Helfer hatten.

Von OVZ