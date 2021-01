Was macht eigentlich...? - „Mehr geben als nehmen“ – Bernd Adam packt in Schmölln immer noch mit an

Als ehemaliger Chef des Reussischen Hofes in Schmölln ist Bernd Adam bekannt wie ein bunter Hund. Auch auf sein Drängen hin gibt es am Pfefferberg nun – zumindest informell – einen „Adamsweg“. Doch der Herzblutgastronom hat in noch viel mehr Projekten seine Finger im Spiel.