Mehr miteinander, weniger nebeneinander in der Mietwohnung

Meuselwitz

Schon drei Hausgemeinschaften, die zur Städtischen Wohnungsgesellschaft gehören, haben über die Jahre die Plakette „Kinderfreundliches Haus“ errungen. Mit der Sanierung der Lutherstraße 8 in Meuselwitz ist es der SWG außerdem gelungen, ein Mehrfamilienhaus erstehen zu lassen, dass alle Generationen einbindet – von der Barrierefreiheit für ältere oder eingeschränkte Bewohnerinnen und Bewohner und dem geschützten Innenhof für die Kleinsten.

Aber bei der Wiederherrichtung von Wohnhäusern bleibt es nicht, wenn es um die Aufgaben einer Wohnungsgesellschaft geht, denn sie kann Impulse setzen. Dabei, wie sie die Mieterinnen und Mieter auswählt und welche Angebote sie macht. Denn ein gutes Miteinander zwischen Mieteinheiten entsteht nur, wenn man ins Gespräch kommt und im Gespräch bleibt.

Hemmschwellen unter Nachbarn herabsetzen

In vielen Mietwohnungen, egal ob in großen oder kleinen Städten, beschränkt sich der Kontakt zu den Nachbarn auf ein gemurmeltes Hallo im Treppenhaus, während man noch kurz den Müll wegbringt. Aber ein solches Wohnhaus kann mehr bieten als ein Nebeneinanderherleben, es kann eine Chance sein. „Wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen“, sagt Toni Ulich über seine Hausgemeinschaft. Aber dafür muss man sich erst kennen lernen. Und wer sich kennt, der hilft sich – oder traut sich, kurz zu klingeln und nach Hilfe zu fragen. Vermieter, die hin und wieder Impulse in ihren Wohnhäusern setzen, können genau diese Hemmschwelle senken und dabei helfen, dass Nachbarn mehr miteinander und weniger nebeneinander her leben.

Von Katharina Stork