Altenburg will trotz mehrerer Angebote weder für Schulen noch für die Verwaltung Corona-Luftfilter kaufen. Dafür hat Oberbürgermeister André Neumann gute Gründe, womit er in Opposition zu Landrat Uwe Melzer (beide CDU) geht, der wegen eines umstrittenen Filter-Geschäfts in der Kritik steht.