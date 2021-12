Mehrere Baustellen in Altenburg verlängert

Altenburg

Die bestehende Vollsperrung der Neustadt zwischen Johannisstraße und Haeckelstraße muss bis 28. Januar 2022 verlängert werden. Das teilt die Altenburger Straßenverkehrsbehörde mit. Grund für die Sperrung ist die Errichtung eines Aufzuges am Gebäude Neustadt 17.

Die bestehenden Sperrungen im Zusammenhang mit der Erneuerung des Mischwasserkanals in der Rasephaser Straße verlängern sich ebenfalls ins kommende Jahr. So bleibt die Rasephaser Straße zwischen Kauerndorfer Allee und Abzweig Alte Poststraße weiter bis voraussichtlich 31. Januar für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die bestehende Zufahrt für Pkw nach Knau über die Kopernikusstraße ist weiterhin möglich. Die Lkw-Umleitung führt über Leipziger Straße, B 93 und Gerstenberg und ist ausgeschildert.

Die Sperrung der Eisenbahnstraße zwischen Kauerndorfer Allee und Winterstraße wird über den Jahreswechsel teilweise aufgehoben. Für die Anlieger wird bis 9. Januar eine Zufahrtsmöglichkeit aus Richtung Kauerndorfer Allee geschaffen.

Auch die Fußgänger werden in dieser Zeit sicher an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Ab 10. Januar bis voraussichtlich 31. Januar wird der Abschnitt dann erneut vollständig gesperrt – sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger.

Bauarbeiten in der Reiherstraße

Auch die bestehende Sperrung im Zusammenhang mit dem Neubau von Anschlussleitungen an das öffentliche Versorgungsnetz in der Reiherstraße verlängert sich ins kommende Jahr. So verschiebt sich das Bauende je nach Witterung voraussichtlich ins Frühjahr 2022.

Bis voraussichtlich 9. Januar wird für die Anlieger eine provisorische Befahrbarkeit hergestellt, so dass sowohl die Anliegerzufahrt als auch Rettungs- und Entsorgungsfahrten sowie der Winterdienst gewährleistet werden. Voraussichtlich ab Montag, dem 10. Januar, werden je nach Witterung die Bauarbeiten wieder aufgenommen.

Die Sperrungen der Bergstraße im Ortsteil Kosma, wo ein Abwasserkanal erneuert wird, werden über den Jahreswechsel aufgehoben. Im neuen Jahr, voraussichtlich ab Montag, dem 10. Januar, werden die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt Zum Wiesengrund fortgesetzt, wofür sich Vollsperrungen erforderlich machen – voraussichtlich bis zum 31. März.

Kanalinspekteure unterwegs

Am Mittwoch, dem 5. Januar, kommt es zur Sperrung der Straße An der Blauen Flut. Hier werden Kanalinspektionen durchgeführt.

Am Donnerstag, dem 6.Januar, wird die Melchior-Bauer-Gasse im Ortsteil Lehnitzsch voll gesperrt. Auch hier sind laut Stadtverwaltung Kanalinspekteure unterwegs.

