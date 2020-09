Mehrere Einbrüche: Diebe gehen in Treben um

Treben

Diebe mit einer offenbaren Vorliebe für Gartenutensilien haben in den vergangenen Tagen in Treben zugeschlagen. Die bisher unbekannten seien auf ein umfriedetes Grundstück an der Hauptstraße eingedrungen, teilte die Polizei mit. Dort rissen sie sich zwei Kakteen, eine Keramikfigur sowie ein in einem Schuppen abgestellten Rasenmäher unter den Nagel. Die Tat soll sich nach Angaben der Beamten zwischen dem 20. und 26. September ereignet haben.

Am vergangenen Wochenende sind zudem Unbekannte in einen Reiterhof an der Haselbacher Straße im Trebener Ortsteil Plottendorf eingebrochen. „Von dort stahlen der oder die Täter diverses Zaumzeug und entkamen unerkannt“, heißt es dazu von der Polizei.

In beiden Fällen haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden in Altenburg unter der Nummer 03447/4710 entgegen genommen.

Von OVZ