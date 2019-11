Altenburg

Gleich mehrfach sind bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Altenburg in Garagen eingebrochen.

Fahrzeugelektronik gestohlen

So wurde zwischen Sonntag und Montag eine größere Garage in der Poststraße zum Ziel der Einbrecher. Nachdem sich die Täter Zugang zu dem Komplex verschafft hatten, demontierten sie von mehreren dort abgestellten Wagen diverse Fahrzeugelektronik und verschwanden mit ihrer Beute, so die Polizei.

Schweißgerät und Angelzubehör entwendet

Am Montag wurde zudem bekannt, dass auch in eine Garage in der Brockhausstraße eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam ein und entwendeten im Anschluss ein Schweißgerät sowie Angelutensilien, teilt die Polizei mit.

In beiden Fällen haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter Tel. 03447 4710 zu melden.

Von OVZ