Mehrere Großereignisse im Altenburger Land abgesagt, weitere stehen auf der Kippe

Für Veranstalter bleibt die Lage ungewiss. Nachdem in den vergangenen Wochen kulturelle und sportliche Publikums-Ereignisse komplett gestrichen wurden, ist der Terminkalender der kommenden Monate voller Fragezeichen. „Für den Großteil der Veranstaltungen bis Ende August ist derzeit nicht absehbar, ob sie stattfinden oder nicht“, sagt Lisa Piller, Leiterin der Tourismusinformation (TI) Altenburger Land. Für einige Events gibt es allerdings bereits definitive Entscheidungen. Abgesagt wurden beispielsweise der Welttanztag am 29. April und der 24-Stunden Stadt-Touren Marathon am 2. Mai. Seit Veröffentlichung der jüngsten Thüringer Anti-Corona-Verordnung sind weitere Absagen hinzugekommen.

Theater-Spielzeit ist vorzeitig beendet

Theater Altenburg Gera: Die Schließzeit des Theaters wurde bis zum 31. August verlängert. Alle bis zum Spielzeitende am 19. Juli geplanten Veranstaltungen sind damit abgesagt. Der Umgang mit Eintrittskarten zu entfallenden Vorstellungen werde wie gehabt fortgesetzt, teilt das Theater mit. Es bestehe weiterhin die Möglichkeit zum Umtausch in einen Gutschein oder zum Spenden des Betrags. Die Theaterkassen in Altenburg und Gera bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Anfragen werden unter Tel. 0365 8279105 (dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr), per E-Mail an kasse@theater-altenburg-gera.de oder postalisch (Theater Altenburg Gera, Theaterkasse, Theaterplatz 1, 07548 Gera) entgegengenommen.

Altenburger Kultursommer: Er ist das Aushängeschild der Region. Doch weil die Hauptveranstaltungen bereits gestrichen sind – wie etwa das Klassik-Open-Air – oder auf der Kippe stehen – wie das Musikfestival –, ist die überregionale Werbekampagne in Medien und Nahverkehr auf Eis gelegt.

Einige Konzerte wurden verlegt

Neue Termine für Konzerte: „Für einige Events gibt es bereits Ersatztermine. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden“, sagt Lisa Piller. So findet die Schlager Hitparade im Goldenen Pflug nun am 10. September statt, CCR kommen am 10. Oktober an dieselbe Adresse. Die Covernight der Sparkasse in Kosma rückt auf den 14. November. Baumann & Clausen, die am 25. April für Kosma angesagt gebucht waren, erscheinen voraussichtlich am 4. Oktober. Auch der Auftritt von Katrin Weber am 28. April im Pflug werde verlegt, der Termin sei aber noch offen, berichtet TI-Chefin Piller. „Ob es für das abgesagte Sterncombo-Meißen-Konzert in der Brüderkirche statt des 8. Mai einen Ersatztermin geben wird, ist noch nicht klar.“

Rückgabe, Gutschein oder Spende

Kartenrückgabe bei ersatzlosen Absagen: „Tickets, die in der TI am Markt 10 gekauft wurden, können bei uns zurückgegeben werden, wenn wir wieder geöffnet haben.“ Das ist laut Thüringer Verordnung jedoch frühestens am 7. Mai. Möglich – und hilfreich – sei dann auch, den erstatteten Ticketpreis in einen Wertgutschein umwandeln zu lassen oder dem Veranstalter zu spenden, beispielsweise dem Teehausverein, der seine Veranstaltungen zunächst für den kompletten April absagen musste.

Kreiszeltlager: Die beliebte Veranstaltung der Jugendfeuerwehren wird nicht zum avisierten Termin vor den Sommerferien stattfinden. Angepeilt ist derzeit ein Ausweichtermin vom 4. bis 6. September.

Garbisdorf hat den Vogel noch nicht abgeschossen

Garbisdorfer Besuchermagneten: „Ich möchte das Vogelschießen im Juni ungern absagen“, erklärt Susann Schatz, Vorsitzende des Heimatvereins Göpfersdorf. „Es hängt nun davon ab, ob es unter die bis Ende August verbotenen Großveranstaltungen fällt.“ Eine OVZ-Anfrage, bei welcher Besucherzahl hier die Grenze liegt, ließ das zuständige Sozialministerium bis Dienstag unbeantwortet. Eine Entscheidung über das Holzbildhauer-Pleinair im Mai soll nächste Woche fallen. Eine Option ist, dass nur die Künstler anreisen, auf eine große Vernissage und Finissage aber verzichtet wird. Das Oldtimertreffen am 26. April ist bereits gestrichen.

KSB sagt Kita-Sportfeste im Mai ab

Kita-Sportfeste: Am Dienstag blies der Kreissportbund ( KSB) erstmals seit 22 Jahren seine drei im Mai geplanten Kita-Sportfeste ab. „Schweren Herzens“, wie Sportjugendkoordinatorin Anja-Maria Leibold sagte, habe sie die angemeldeten Kitas darüber informiert, dass weder die Veranstaltungen am 5. Mai in der Meuselwitzer Schnaudertalhalle und am 12. Mai in der Altenburger Walter-Pesek-Halle, noch das am 14. Mai in der Ostthüringenhalle Schmölln geplante Sportfest stattfinden. In Summe hatte der KSB – wie im Vorjahr – mit knapp 700 aktiven Steppkes gerechnet.

Keine Chance für LSV-Sportfest, VCA-Geburtstag und Ladies Tour

Sportfeste und Ladies Tour: Das Sportfest des LSV Schmölln sollte am 1. Mai auf der Leichtathletikanlage auf dem Pfefferberg mit 350 bis 450 Teilnehmern stattfinden – und ist nun passé. Gleiches gilt für die Festaktivitäten zum 30. Geburtstag des Volleyballclubs Altenburg (VCA). Statt am 9. Mai will der VCA nun 2021 feiern, und zwar unter anderem mit einem Nachwuchs- und einem internen Vereinsturnier in der Wenzelhalle. Ebenfalls abgesagt ist die Ladies Tour. Die internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen sollte am 26. Mai mit der Etappe rund um Schmölln starten. Ob das Radsport-Event nur verschoben wird oder erst 2021 fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.

Skatstadtmarathon erhält keine Genehmigung

Skatstadtmarathon: Die Macher des Altenburger Lauf-Festes haben die 12. Auflage, die am 13. Juni stattfinden sollte, abgesagt. Wie Sprecher Helmut Nitschke erklärte, sei die Grundlage dafür der Bescheid des Landratsamts gewesen, dass es für den jährlich gut 4000 Aktive anziehenden Volkslauf aufgrund der Corona-Epidemie keine Genehmigung geben werde. Damit fällt ebenso der für den Vorabend geplante Vortrag mit Ex-Ironman-Sieger Normann Stadler im Goldenen Pflug flach.

Alle Anmeldungen zum diesjährigen Skatstadtmarathon bleiben für den 12. Juni 2021 gültig. Auch wolle man alle Sponsorengelder für nächstes Jahr verwenden und greife in die Rücklagen, um quasi aus einer Einnahme anderthalb Veranstaltungen zu organisieren, so Nitschke. „Das ist für uns eine so anspruchsvolle Herausforderung wie unsere Strecke für die Läufer.“

Drachenbootrennen fällt ins Wasser

Drachenbootfestival: Auch das für den 27. Juni geplante 16. Drachenbootfestival auf dem Haselbacher See wird dieses Jahr wohl nicht stattfinden. „Ich gehe davon aus, dass es auf eine Absage hinausläuft“, sagte Michael Rothe, Vereinschef von Aqua Fun Wintersdorf, der das Rennen organisiert. „Das tut uns weh, aber ich denke, wir müssen jetzt vernünftig sein.“ Die Mehrheit des Vorstands habe sich bereits für eine Absage ausgesprochen. „Mit mehr als 500 Teilnehmern und Besuchern haben wir eine kritische Größe und können keinesfalls ein Abstandsgebot wahren.“ Erschwerend komme hinzu, dass derzeit kein Training für die Teilnehmer möglich sei, weil das Vereinsgelände geschlossen ist. „Und keiner weiß, wann wir wieder aufmachen können.“

