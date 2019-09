Altenburg

Eine Reihe von Einbrüchen haben sich in den vergangenen Tagen im Altenburger Stadtgebiet ereignet. In drei Fällen waren Kellerräume in Gebäuden im Norden der Stadt betroffen.

So drangen zu unbestimmter Zeit am Montag oder Dienstag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Niemöllerstraße ein und entwendeten aus einem Keller ein weißes Fahrrad der Marke „Cube“. Auch in der Otto-Dix-Straße kam ein Fahrrad abhanden, gestohlen am Dienstag zwischen 10 und 16.30 Uhr. Ein Kellerabteil war dort gewaltsam aufgebrochen worden. In beiden Fällen wurden seitens der Polizei Altenburg Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 4710 zu melden.

Einbrecher stehlen Bohrmaschinen

Ebenfalls ermittelt wird nach einem Kellereinbruch in der Albert-Levy-Straße. Der Vorfall blieb möglicherweise einige Zeit unentdeckt – der Tatzeitraum lässt sich nur auf den 1. bis 6. September begrenzen. Der oder die Täter entwendeten zwei Bohrmaschinen und einen Werkzeugkoffer.

Nicht verschont blieb zwischen Sonntag und Dienstag auch eine Laube der Gartenanlage „Stadtblick“ in der Zwickauer Straße. Die Eindringlinge trugen laut Polizei zwar nur wenig Beutegut davon, jedoch entstand Sachschaden an Tür und Rahmen.

In Altenburg ist es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Einbrüchen gekommen. Rund 20 waren es allein im August.

Von Kay Würker