Mehrere Schaufenster in Altenburg beschädigt

Altenburg

Erneuter Fall von Vandalismus in Altenburg: Unbekannte haben in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend an mehreren Geschäften erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beschädigten sie die Schaufensterscheiben mehrerer Geschäfte. Betroffen waren demnach ein Ladengeschäft in der Frauenfelsstraße, eines am Theaterplatz und ein Haushaltswarengeschäft in der Baderei.

Die Polizei bittet daher Bürgerinnen und Bürger, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land (Leipziger Str. 1, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 4710) zu melden. In den vergangenen Jahren war es in der Altenburger Innenstadt immer wieder zu derlei Vorfällen gekommen.

Von LVZ