Nobitz

Nacktes Neonlicht statt stimmungsvoller Scheinwerfer, Turnhalle statt Theaterzelt – ein wirklich ungewöhnlicher Rahmen für ein Jubiläumskonzert. Doch das Ostthüringer Blasorchester ließ sich davon inspirieren und bespielte die Nobitzer Mehrzweckhalle mit einem „erlesenen Menü in Notenform“, das es in sich hatte. „Always look on the bright side of life“ zum Auftakt stellte die Weichen zu einem spielfreudigen, überraschenden Abend, für dessen Gelingen es pandemiebedingt vier Anläufe brauchte. „Und ich war mir noch am Vorabend nicht sicher, ob es wirklich stattfinden würde“, bekannte Orchesterleiter Maik Gräfe kurz vor Konzertbeginn.

Aufgepasst, wir sind wieder da! Orchesterleiter Maik Gräfe ist zurück in seinem Element. Quelle: Mario Jahn

„60 Jahre und kein bisschen leise“

Sieben Monate keine Proben, finanzielle Sorgen und schwindender Nachwuchs haben ihm und seinen Musikerinnen und Musikern massiv zugesetzt. Aber wer „60 Jahre und kein bisschen leise“ zum Motto kürt, begegnet möglicher Schwermut mit „Träumereien von James Last“ und – zur Freude des 150-köpfigen Publikums – mit einem klanggewaltigen Marsch oder zweien.

Debüt für Jonas, den Nachwuchstrompeter

Während das große Orchester mit zwei Cha Cha Cha samt tanzendem Paar zum Ausflug nach Kuba bläst, hat ein junger Mann im Publikum ordentlich Puls. Schnell noch die Fliege zurechtgezupft, und dann ist es an Jonas Schönrock, sein Debüt zu geben. Als einziger von drei Nachwuchsmusikern ist der Elfjährige seiner Trompete trotz aller Unwägbarkeiten treu geblieben.

Seinen ersten großen Auftritt feierte Nachwuchstrompeter Jonas Schönrock. Quelle: Mario Jahn

„Oh, Susanna“ und „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“, Letzteres begleitet vom spontanen „Nobitzer Publikums-Chor“, finden euphorischen Anklang. Was für den einen der Anfang, markiert für Gabi Pester vier vollendete Jahrzehnte als Flötistin im Verein, für die sie mit der Ehrennadel in Diamant ausgezeichnet wird.

„Herzilein“ für alle

Und dann ist der Platz des berühmtesten Orchestermitgliedes plötzlich leer und aus einem Wildecker Herzbuben werden zur Feier dieses besonderen Abends zwei. Das weinrote Orchesterjackett eingetauscht gegen das kultige Bühnenoutfit des Volksmusikduos, geht Wolfgang Schwalm zusammen mit Wilfried Gliem direkt in die Vollen.

Selbst für ein Selfie mit Bürgermeister Hendrik Läbe ist während des Auftritts der Wildecker Herzbuben Zeit. Quelle: Mario Jahn

„Herzilein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Doch schuld war doch nur der Wein“, schallt es durch die Halle und die Menge wiegt sich im Takt. Was folgt, ist ein wilder Ritt durch die Musikgeschichte, der von zig gezückten Handykameras festgehalten wird. Wer hätte gedacht, dass zwei Jahre alte Tickets auch zwei Konzerte in einem bedeuten? Standing Ovations noch vor der großen Pause. Für zwei sehr herzliche Buben, die alles geben, aber genauso auf ihre Gage verzichten wie die Gemeinde Nobitz auf Hallenmiete.

Fortsetzung folgt im Mai 2022

„Wie sollen wir daran bloß anknüpfen?“, fragt ein sichtlich gelöster Maik Gräfe, als er 20.15 Uhr wieder den Taktstock übernimmt, nur um erst den „Moon River“ und dann ein Best of Udo Jürgens erklingen zu lassen. Da ist die Pause immer noch einen „Badonviller Marsch“ entfernt.

Das Ostthüringer Blasorchester Nobitz lässt die Mehrzweckhalle vor rund 150 Gästen klingen. Quelle: Mario Jahn

Bis weit in die Freitagnacht hinein klingt die Mehrzweckhalle, genießen die Fans des gepflegten Viervierteltakts die Geburtstagssause. Auf deren Fortsetzung müssen sie übrigens keine weiteren zwei Jahre warten. Am 7. Mai 2022 ist das Theaterzelt gebucht.

Von Maike Steuer